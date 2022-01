Los Globos de Oro llegan a su entrega 79 inmersos en una crisis de credibilidad

El glamour de los Globos de Oro no brillará en su edición 79. La entrega de premios celebrará hoy su anuncio de ganadores. Y será sólo eso, un anuncio a puerta cerrada, sin la presencia de famosos, ni alfombra roja; tampoco habrá transmisión en televisión o en línea de la ceremonia.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) ha experimentado en el último año un boicot de la industria de Hollywood. Las demandas señalan una falta de inclusión de miembros negros entre sus filas y los cuestionables votos de algunos agremiados, señalados de recibir regalos de grandes estudios de cine, abriendo la brecha de la corrupción.

Esto provocó que estudios como Netflix, Amazon y Warner Media se unieran en contra la asociación exigiendo reformas a los estatutos de inclusión para sus agremiados. Famosos como Scarlett Johannsson y Tom Cruise, incluso devolvieron los trofeos que había recibido en años anteriores.

El boicot tomó mayor fuerza cuando NBC, la cadena televisiva que en Estados Unidos transmite la ceremonia desde hace 78 años, anunció que este año no habrá espacio para los Globos de Oro.

“Creemos que la HFPA está comprometida con una reforma significativa, pero un cambio así requiere tiempo y trabajo. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el programa en enero de 2023 ", informó la televisora.

Aunque se esperaba que la entrega de premios este año pudiera realizarse en una transmisión en línea, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que su edición 79 será a puerta cerrada y únicamente asistirán algunos de sus miembros para informar los ganadores.

“El evento de este año será un evento privado y no se transmitirá en vivo. Proporcionaremos actualizaciones en tiempo real sobre los ganadores en el sitio web de los Globos de Oro y nuestras redes sociales”, escribió la organización en el Twitter de los premios.

Su evento se enfocará en enaltecer los valores filantrópicos de la organización. Sólo asistirán unos cuantos miembros y todos ellos deberán contar con un esquema de vacunación completo, además de una prueba PCR no mayor a 48 horas. Los invitados usarán cubreboca de forma obligatoria y las mesas estarán distanciadas 1.5 metros una de otra. No habrá prensa acreditada este año.

Los nominados

Este año no parece haber un claro favorito en las categorías de cine. Las nominaciones son encabezadas por Belfast y El poder del perro, que aspiran a siete estatuillas. Le siguen No miren arriba, Rey Richard, Licorice Pizza y Amor sin barreras con cuatro.

La categoría principal de Mejor Película Drama la integran Belfast, Coda, Duna, Rey Richard y El poder del perro. Mientras que la de Mejor Comedia o Musical la disputan Amor sin barreras, Cyrano, No miren arriba, Licorice Pizza y tick, tick… BOOM!

En la rama televisiva, la gran favorita es Sucession, de HBO, que tiene cinco nominaciones. Atrás le siguen las producciones de Apple TV+, The Morning Show y Ted Lasso, ésta última como la favorita en las categorías de comedia.

Las nominadas a Mejor Serie Drama son Lupin, The Morning Show, Pose, El juego del calamar y Sucession. En tanto que la Mejor Serie Musical o de Comedia quedará entre The Great, Hacks, Only murders on the building Reservation Dogs y Ted Lasso.