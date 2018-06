Los increíbles 2 se estrena el próximo viernes en todo el país

Tuvieron que pasar 14 años para que los actores Consuelo Duval, Víctor Trujillo y Darío Te Pie volvieran a dar voz a los personajes de Helen Parr /Elastigirl,Bob Parr /Mr. Increíble y Edna Moda, en la segunda entrega de la cinta animada de Los increíbles, la cual plantea el cambio de roles y los personajes adquieren un mayor protagonismo.





El público podrá disfrutar nuevamente de las aventuras de una de las familias más entrañables y queridas del mundo de los superhéroes animados este 15 de junio con la segunda parte del éxito de taquilla Los increíbles.

En esta ocasión Elastigirl (Duval) es reclutada por un multimillonario de las telecomunicaciones que es un ferviente admirador de los superhéroes y que tiene como objetivo realizar un tratado que vuelva legales a los héroes. Con el nuevo trabajo de Helen los roles de pareja se intercambian entre ella y Bob, quien por el bienestar de la familia y los súper debe asumir las labores del hogar.

“Hoy ya se puede hablar del tema, ya no es un tabú y tampoco está mal visto que una mujer sea la que saque adelante a una familia si el hombre está en una situación vulnerable”, comentó Duval, quien realiza el doblaje de la super heroína, Elastigirl, en quien recae la trama.

Para la comediante, abordar y fomentar el tema familiar en la cinta es lo que ha repercutido en el éxito de la franquicia, pues refleja “cómo los héroes están dentro y fuera de la familia. Porque a pesar de ser superhéroes, desde la primera entrega ya había emociones con la que todas las mujeres nos identificamos”.

“En algunas cosas como humanidad hemos sido muy tontos, muy aletargados. Porque la conspiración hacia la mujer lleva miles de años. La mujer no juega, los que deciden son los hombres, lo ves en las religiones y en el gobierno, y hay veces que hasta se juntan”, comentó Víctor Trujillo.

Sin duda, el poder femenino queda implícito en los personajes que acompañan la historia, tal es el caso del personaje de la excéntrica diseñadora, Edna Moda (Darío T. Pie), quien desde su aparición en la primera entrega se convirtió en un fenómeno en redes sociales y de la multimillonaria Evelyn Deavor, una experta en tecnología.

“Edna un alivio cómico dentro de la historia, es un personaje muy bien pensado. Yo creía que solo acompañaría el universo de los super héroes pero realmente no. Hay mucha gente que ama al personaje. Yo estoy muy sorprendió y muy contento porque estaba alejado de ese mundo, volver después de tanto tiempo y tener este resultado es una maravilla”, comentó Darío T. Pie.

La secuela fue dirigida nuevamente por el cineasta Brad Bird (Ratatouille, 2007) y producida por John Walker (Tomorrowland, 2015) y Nicole Gridle (Sanjay's Super Team, 2015). Para esta entrega se conservaron las voces originales del doblaje al español, siendo Consuelo Duval, Víctor Trujillo y Darío T. Pie, quienes dieron vida a los personajes principales de la cinta.

Fue el conductor y comediante Vítor Trujillo quien aseguró que para la segunda parte de Los increíbles, fueron los fans de la cinta quienes pidieron en redes sociales la participación de las voces originales

“Esta película va a generar mucha salud en los mexicanos en lo social, espiritual y en lo personal porque mira de una manera muy emotiva y dignificante este juego de la pareja que no compite, que deja a un lado el ego”, explicó Duval.

Los increíbles es una de las franquicias de Disney, que durante su estreno en 2004 recaudó más de 600 millones de dólares a nivel mundial y dos premios de la Academia en la terna de Mejor Película Animada y Mejor edición de Sonido.

“Si ven los pasos en los que se ha dado la película, ya no te llego a la tercera entrega. No la libro, ya para hacer una carta compromiso sería muy arriesgado. Ojalá que no se tarden mucho”, comentaron los protagonistas de la cinta, quien a modo de broma aseguraron que les encantaría participar en una tercera entrega.