"Los latinos son poderosos", Black Eyed Peas y Piso 21

En el concierto de Piso 21 en el Auditorio Nacional, los Blacked Eyed Peas sorprendieron al público al subir al escenario para presentar la colaboración con la agrupación colombiana que lleva por nombre Mami.

Mezclando inglés y esforzándose para hablar en español, will.i.am dio un mensaje a los latinos que se dedican a la música y se proclamó un "afromexicano" tras contar que su infancia la vivió en un barrio de mexicanos en Estados Unidos.

"Ahora mismo en el mundo los latinos son poderosos, todos los latinos, centro, Sudaméricanos, combinados are fuking powerful", aseguró emocionado antes de interpretar la canción Where is the love junto a Pablo, Lourduy, el Profe y Dim integrantes de Piso 21.

El concierto también contó con la presencia del mexicano Christian Nodal, Mike Towers y Micro TDH, con quienes tienen colaboraciones como Pa olvidarme de ella, Si se da y Te vi.

Por su parte Dim aseguró sentirse completamente agradecido con sus fans mexicanos, "estamos acá por una simple y sencilla razón: los sueños, crean en los sueños, se cumplen, ustedes son el futuro de México", y además de interpretar canciones como Puntos suspensivos, Déjala que vuelva y Me llamas, brindaron con tequila en honor a México minutos antes de cantar El Rey de José Alfredo Jiménez.