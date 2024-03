Los “Leones” unen su voces en nuevo sencillo

Carín León experimenta con el género del soul, a través de una colaboración con el estadounidense Leon Bridges, titulada “It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)”. El tema contiene fragmentos en inglés y español, y habla acerca de una persona que encuentra finalmente su valor después de haber estado en una relación turbulenta.

"Esta canción con mi amigo Leon es muy importante para mí”, expresó el mexicano por medio de un comunicado de prensa. “Es otro gran momento para la música de raíces americana y la música mexicana, uniendo dos idiomas que, a pesar de tener tanto en común, necesitan de la música para expresar su solidaridad”.

El tema cuenta con la producción del galardonado Edgar Barrera (quien ha trabajado con figuras como Shakira, Grupo Frontera y Maluma) y el colombiano CASTA (famoso por su trabajo con Karol G, Becky G o Manuel Turizo).

Carín aseguró que este proyecto lo hizo sentirse renovado como músico, y asegura que será refrescante para ambos fandoms el escuchar a sus artistas cantando con ritmos distintos a los que están acostumbrados.

En tan sólo 15 horas, el video ya está próximo a llegar a las 60 mil reproducciones en YouTube. Según explica Bridges en el ya mencionado comunicado, la letra trata acerca de la importancia de encontrar la paz después de una relación dañina.

Según relata, la primera vez que conoció el trabajo de Carín fue gracias a unos amigos en Texas, y desde ese momento supo que quería colaborar con él. “Me acerqué directamente y él estuvo dispuesto de inmediato”, contó.

“Tuve el placer de ir a su ciudad natal, Hermosillo, México, para filmar el video y su familia y su comunidad fueron muy cariñosas y hospitalarias. La música y la cultura mexicanas están entrelazadas en todo Fort Worth, Texas, por lo que hacer esta colaboración me hizo sentir como en casa”, finalizó.