Los límites los impone la sociedad: Mónica Lozano

A propósito del Día Internacional de la Mujer, conversamos con representantes de distintos campos del entretenimiento. Mónica Lozano es productora de cintas como Amores Perros, No se Aceptan Devoluciones y Los Lobos, reconocida recientemente en el Festival de Berlín

¿Qué significa ser mujer en tu ámbito profesional?

No he tenido ningún límite en el área profesional. Empecé a trabajar desde muy pequeñita, a los 17 años, en la Presidencia de la República. A lo mejor en ese momento, sin ser consciente, había un trato diferenciado entre los que eran hombres profesionistas y las mujeres, quizá había algunas de ellas que adoptaban posturas masculinas, pero nunca fue algo que identifiqué claramente.

Yo tenía que salir adelante y nunca me puse a reflexionar si esta condición de ser una mujer o mamá tenía límites y trabajé con mucha vehemencia, pasión, con ganas y necesidad de sacar adelante a mi familia, no encontré límites, creo que a veces los limites sí los impone la sociedad, los prejuicios, al discriminación, pero también son límites que te pones a ti misma.

Llevo 40 años en el ámbito profesional y estoy muy satisfecha con lo que he logrado. Y sí creo que hoy tengo una responsabilidad para con mis pares, las mujeres, para decirles que este camino es de trabajo, respeto a sí misma, porque de esta manera te va a respetar tu colega, amigo, esposo, quien sea.

¿A qué atribuyes nunca haberte sentido discriminada?

Siempre fui muy sobria. Hoy puedo decir que soy más relajada que cuando tenía 20 años, me lo tomaba muy en serio; ya era mamá de dos niños. Siempre fui muy adusta y no tenía tiempo de pensar en otra cosa más que desarrollarme, formarme para sacar adelante a la familia. No tuve tiempo ni siquiera de imaginar si había límites.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad?, ¿cómo lo percibes?

Ha habido cambios en el gremio, sin duda. Perteneciendo al gremio por 20 años, había muy pocas mujeres en la producción, dirección, fotografía, en el sonido. Y hoy, aunque aun no es paritario, veo crecer con velocidad los números de participación de mujeres en el ámbito de cine y de la producción y eso me satisface porque podemos incidir en la narrativa de los productos audiovisuales y es la mejor oportunidad que tenemos para cambiar esta forma de relación con las mujeres.

¿Quiénes han sido las mujeres que te han inspirado?

Una mujer fundamental que me inspiro en la vida es Alejandra Moreno Toscano, historiadora, hija de Manuel Moreno Sánchez y de Carmen Toscano. Una mujer perseverante, creo que muy adelantada a su época, que me enseñó que no había limites. Comencé a trabajar con ella cuando tenía 20 años; era muy dedicada, estudiosa, mamá de dos hijas, esposa, una mujer muy comprometida. A lo mejor nunca fui consciente, ni se lo he dicho, pero es una mujer que me inspiró todas las mañanas de mi vida por 15 años.

¿Qué propuesta tienes para abrir caminos hacia la equidad de género?

Lo principal es formarnos muy seriamente, trabajar con dedicación, aprender a hacer equipos, no partir de la exclusión, sino de la inclusión, que te respeten por ser mujer, pero sobre todo porque eres una profesionista distinguida, de altura, que estableces en igualdad un discurso, un posicionamiento, que te haces respetar. Creo que esa es la forma para que pertenezcas a un conglomerado de hombres y mujeres. Para mí ese ha sido el secreto.