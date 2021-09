Los Lobos escriben su carta de amor a Los Ángeles

Hace unas semanas, Los Lobos regresaron con un nuevo disco titulado Native Sons, que consiste en una cuidada selección de versiones de otros artistas, cuyo tema en común es que todas están relacionadas de alguna manera con la ciudad de Los Ángeles, hogar e inspiración de esta legendaria agrupación

Sus seguidores saben que el conjunto de casi cinco décadas de trayectoria nunca ha sido ajeno a la idea de los covers y que siempre han tenido un aprecio especial por la música de diversos géneros, a través de canciones que de vez en cuando interpretan durante sus conciertos.

Quienes tuvimos la fortuna de verlos en vivo en su concierto del Zócalo de la ciudad de México, hace exactamente dos décadas, recordamos sus sentidas ejecuciones de “Come on let’s go” de Ritchie Valens, “Cinnamon Girl” de Neil Young y hasta “Volver volver”, de Vicente Fernández.

Así que esta vez, en un guiño a su amado vecindario, la banda formada David Hidalgo, Louie Pérez Jr, Cesar Rosas, Conrad Lozano y Steve Berlin nos sorprende con un repertorio cuya idea nació de versionar en principio a cuatro artistas: Lalo Guerrero, War, The Blasters y Thee Midniters.

Y a partir de ahí, el proyecto fue creciendo poco a poco, hasta darles la certeza de que tenía el peso suficiente para convertirse en un disco largo, como nos cuenta el propio Steve Berlin en entrevista con El Sol de México:

“Decidimos hacer este disco de versiones después de otras experiencias, como la del disco de Navidad, con el que la gente quizá dijo: ‘Bueno, está bien... Gracias por intentarlo’. Así que nos dimos cuenta, quizás por las malas, que aunque pueden surgir ideas y temas para hacer un disco, también era importante ponerlo en marcha y ver cómo iría todo, así que nos mantuvimos ahí, hasta que nos dimos cuenta de que realmente iba a funcionar… En lugar de comenzar con un entusiasmo vital desde el inicio, fue más bien como decir: Vayamos con una canción a la vez y veamos qué pasa”, nos cuenta.

Y salió un gran disco. ¿Cómo obtienen esa energía para las nuevas canciones, después de llevar tanto tiempo juntos?

Bueno, supongo que fue algo que se estuvo cocinando durante meses; teníamos mucha energía después de estar vagando por casa, así que fue emocionante regresar a un estudio de grabación, y no estoy seguro de cómo, pero elegimos las canciones que eran divertidas de tocar, no tuvimos que discutir demasiado sobre eso. Creo que ese entusiasmo se debe principalmente a nuestra alegría de poder reunirnos nuevamente, porque como saben el 2020 fue un gran signo de interrogación.

El disco funciona perfecto como ustedes lo describen: Una carta de amor a Los Ángeles, aunque sé que tú ahora vives en otra ciudad.

Sí... Amo Los Ángeles y su costa Este para vivir. Lo que sucedió fue que en algún momento mi esposa y yo decidimos buscar otro lugar que también tuviera un gran clima, y terminamos en el noroeste de Seattle, en Portland. Pero todavía tengo mi apartamento en L.A., y paso mucho tiempo ahí... Sigue siendo la ciudad que amo y el lugar que considero como mi hogar. Este disco es para Los Lobos una forma de agradecer a la ciudad que nos dio tanto, donde aprendimos a hacer prácticamente todo; es una ciudad que significa mucho para nosotros.

Steve nos cuenta que, contrario a muchas bandas que durante el confinamiento grabaron nueva música a distancia valiéndose de internet, ellos simplemente no pudieron tomar ese camino, debido a sus pocas habilidades tecnológicas:

“Varios de nosotros, para bien o para mal, no somos tan expertos en esto, así que cada vez que intentábamos hacer algo por Zoom, era un gran circo. Ojalá lo hubiéramos grabado así, porque seguramente hubiéramos adquirido algunas de esas habilidades, pero la idea de hacerlo a distancia hizo que se congelara todo, y pensamos que realmente teníamos que estar todos en el mismo espacio, en donde hemos hecho todos nuestros discos”.

¿Fue complicada la logística de grabar en plena pandemia?

Fuimos muy cuidadosos, y una vez que fue un poco más seguro viajar, nos metimos todos al estudio, y nos hacíamos pruebas. Teníamos una enfermera antes de cada sesión. El estudio es un espacio realmente grande, así que pudimos hacer las cosas de manera segura. Tuvimos que ser muy cuidadosos, porque ya no somos jóvenes, somos un grupo de alto riesgo. También nos pusimos en cuarentena antes de volver con nuestras familias, lo cual no fue divertido, pero lo superamos de alguna manera.

¿Cuál es tu canción favorita de este álbum y por qué?

Esa es una buena pregunta. Yo creo que la que traje. Todos en la banda trajeron al menos una, y la mía fue “Never No More”, una canción de Percy Mayfield. Es una canción que me encanta porque tiene un sonido muy grande y eso me hizo tener dificultades para tratar de lograr ese sonido, de hecho tuve que llamar a un amigo para que me explicara cómo hacerlo… También me gustó mucho cómo quedaron “Misery” y “Los Chucos Suaves”... Estoy muy contento con todo el disco.

También hay una canción de The Blasters, la banda en la que estuviste un tiempo antes de integrarte a Los Lobos.

Correcto. Cuando empezamos, había cuatro que sabíamos que íbamos a versionar: The Blasters, Lalo Guerrero, War y Thee Midniters. Esas fueron las cuatro primeras, y se podría decir que sin esos cuatro artistas Los Lobos serían una banda muy diferente. Esos artistas nos inspiraron en la forma en que hicieron su música. De hecho, la canción de The Blasters fue la primera que grabamos de todo el disco, por la sencilla razón de que ya nos la sabíamos de memoria, y en ese sentido sirvió como para romper el hielo, como para decir: Ok, suena bien esta idea, ahora veamos qué más sale…

Te uniste a Los Lobos hace ya 37 años. ¿Qué tan diferente es trabajar con la banda tanto tiempo después?

En muchos aspectos sigue siendo exactamente lo mismo. Obviamente la gente es la misma y con los años hemos visto lo que hacemos bien y lo que definitivamente no podemos hacer o lo que la gente quiere que hagamos… Creo que tuvimos la suerte de construir nuestra propia audiencia desde hace mucho, seguramente ya son tres o cuatro generaciones de fanáticos, por lo que no es raro que abuelos y padres traigan a sus niños al show, y esa parte ha sido muy gratificante.

Entonces no han habido grandes cambios.

No, yo diría que para nosotros lo único que nunca ha cambiado es que ahora estamos más satisfechos que nunca de poder hacer esto, de poder hacer nuestro música, la música que amamos... Nadie nos ha dicho nunca cómo hacer nada o lo que teníamos que hacer, todo lo que hacemos es en nuestros propios términos y creo que eso dice mucho.

Los Lobos ya tienen en puerta una larga gira, que comenzará este año y se extenderá hasta buena parte del 2022, por lo que antes de despedirnos, Steve nos confirma que prácticamente ya no tendrán descanso durante un buen tiempo:

“Me siento muy satisfecho por eso, porque suena a una cantidad increíble de trabajo y lo bueno es que esta vez no dejaremos de ver a las personas que amamos: nuestras familias, nuestros hijos y esposas. Cuando la gente me pregunta: "¿Cómo se las arreglan para permanecer juntos como banda durante 50 años? Y pienso que es porque dejábamos a nuestras familias para irnos de gira, pero ahora podremos irnos con ellas… De todos modos, cuando volvemos a casa no somos integrantes de Los Lobos, sólo somos tipos que sacan la basura y hacen todas esas esas cosas que cualquiera hace por su cuenta”.

