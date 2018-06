Los Mascabrothers estrenan hoy "Hijos de su madre" su primera serie en una plataforma digital

Aunque Germán y Freddy Ortega han vivido el éxito de la comedia en teatro, cine y televisión, los hermanos ahora han decidido aventurarse a vivir una nueva experiencia con el lanzamiento de su primera serie a través de una plataforma digital. Se trata de Hijos de su madre, producción que estelarizan junto a grandes de la risa como Mauricio Herrera y Nora Velázquez y que estrena el día de hoy en Claro Video.



En entrevista con la Organización Editorial Mexicana, los cuatro actores hablan sobre cómo la comedia ha cambiado a través de los años. “No somos autoridad para decir como vemos a comedia…” “Ah, caray ¿No somos? ¿Por qué me mezclas?”, interrumpe Mauricio a Germán cuando se aventura a definir su percepción sobre este género.



“Nosotros vemos la comedia como hacer reír, entretener. Y entre tener y no tener hay momentos en que llega el individuo…” cantinflea Germán para burlarse de la pregunta. “La comedia es difícil hacerla porque es en serio, no hay que ser chistosos, hay que trabajarlo y hacerlo en serio. Decía mi hermano que cuando haces una escena de drama y la gente no llora no pasa nada, pero cuando haces comedia y no se ríen eso es un drama para el comediante”, dice un poco, solo un poco, más serio.



Por su parte, Freddy no niega que los cambios ahora son evidentes, de ahí su interés de querer explorar otras plataformas. “Ahora veo el lenguaje que se permite en canal 2. Me parece que está bien, que debemos tener mayor apertura. Nosotros nos ocupamos más del lenguaje, de los temas que tratamos en la serie, somos irreverentes, luego usamos el humor negro”, comenta.



A pesar de las transiciones que pueda haber, para Nora Velásquez lo importante es la importancia de reír: “El humor es muy necesario y hay tanta variedad de gustos que es tan bueno llegar y prender la tele o ver un libro de chistes o una película; lo que necesitas es reírte y desahogar todas las presiones que tenemos siempre”, comenta.



“La diferencia entre la comedia de siempre y la de no siempre es que el que no se reía no era comedia ni antes ni ahora. Si la gente se sigue riendo en la comedia que se hace es la comedia de ahora, y la comedia de antes también se reía, si no era así entonces era un drama”, añade Mauricio Herrera.



El reto para los cuatro actores fue la manera de filmar Hijos de su madre, pues no lo hicieron de la manera convencional, sino que durante cada llamado agotaban las escenas que se hacían en cada ser sin importar que no fuera lineal.



“Creo que lo básico de este programa es que nosotros nos divertimos. Para mí fue una manera diferente de hacer comedia porque teníamos que grabar por pedazos, por sets. Sacar los 24 programas en un mismo set”, dice Germán. “Fue complicado porque te tienes que mentalizar sobre de qué escena vienes y hacia dónde vas. Es fue lo complicado”, añade Freddy.



Hijos de su madre presenta a Freddy Arteaga, un copiloto aviador que lleva tiempo peleado con su hermano Germán Arteaga. En su afán por reunirlos, su madre Catalina (Velázquez) decide mudarse con ellos, por lo que tienen que empezar a convivir y soportarse mutuamente.