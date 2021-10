Los 5 momentos de Guillermo del Toro que nos han inspirado

Cuando recibió su Globo de Oro por La Forma de Agua, las tres palabras que pronunció Guillermo del Toro quedaron inmortalizadas: “Porque soy mexicano”. Sí, ser un gran mexicano, un gran ser humano, es lo que lo distingue de otros directores de cine, además de esa visión sobre el mundo que la plasma en sus películas y lo consagran entre los mejores.

Este 9 de octubre que cumple 57 años, queremos celebrarlo recordando los momentos en que Guillermo del Toro nos ha inspirado para ser mejores personas.

Equipo infantil de Matemáticas gana Olimpiadas

En 2019, el equipo infantil de la Sociedad Matemática Mexicana que participaría en las Olimpiadas de la especialidad emprendía una campaña de donativos para reunir el dinero y poder viajar a Sudáfrica.

Como buen tuitero, Del Toro se enteró y sin dudarlo les mandó un mensaje para apoyarlos con los boletos de avión a los 12 participantes.

¿El resultado? Los niños lograron colgarse 10 medallas, siendo la mejor participación de un equipo mexicano en la competencia.

“No queremos pensar qué hubiera pasado sin tu apoyo”, fue el mensaje de agradecimiento de los pequeños tras haber ganado.

A. ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos. https://t.co/GfLf2XFCgY — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 24, 2019 ¡Gracias @RealGDT! No queremos pensar qué hubiera pasado sin tu apoyo, pero aquí están los resultados:



Prueba Individual: 1 oro, 2 platas, 3 bronces, 2 menciones honoríficas.



Prueba por Equipos: 1 oro, 1 bronce.



Esta es la mejor participación mexicana en esta competencia. pic.twitter.com/YjSySZPdT9 — OMM (@ommtw) August 5, 2019

Artista visual con insuficiencia renal le pide préstamo

Ataviada con un disfraz simulando a Guillermo del Toro, la artista visual Sahiye Cruz Villegas grabó un video para al cineasta y pudiera ayudarla, porque necesitaba costear su tratamiento ante la insuficiencia renal crónica que padece e incluso tenía que ser sometida a un trasplante de riñón.

“En esta ocasión me disfrazo de Guillermo del Toro, acudo a él porque sé que tiene un corazón bondadoso, para pedirle un préstamo de dinero para pagar mis hemodiálisis. No tengo un Seguro Social donde pueda hacerme las hemodiálisis. Acudo a él para pedirle que toque su noble corazón. No quiero que me regale el dinero, sino intercambiarlo por mis obras que tengo donde estoy disfrazada también de Divine y de otros personajes de cine”, expresó Sahiye Cruz en junio de 2020 desde su natal San Luis Potosí.

La respuesta llegó: Del Toro se contactó con ella vía Twitter para pedirle su cuenta y la donación fue por mil dólares. Sahiye le ofreció algunas obras que ya había exhibido en Nueva York y Japón, pero el cineasta le dijo que no se preocupara. “Te envío mucha fuerza”, le agregó.

Muchísimas gracias, @RealGDT . Mi corazón llora de agradecimiento y alegría. Y constato que tu corazón es grande y de genuina sensibilidad.



¡Un abrazo y gracias nuevamente! :') https://t.co/IaSUvBuWTm — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) June 24, 2020

Apoyando al talento mexicano

Guillermo del Toro no sólo ha apoyado a estas causas, también lo ha hecho con los jóvenes que, como él, sueñan en abrirse paso en la cinematografía.

En 2018, con apoyo de Cinépolis, otorgó a tres jóvenes mexicanos -Christian Arredondo, Ramiro Tamez y Gabriela Camarillo- becas para estudiar la Maestría en Artes sobre cine animado en Gobelins, l'ecole de l'image, la mejor escuela de animación del mundo.

Pero ahí no acabó, ese mismo año anunció la beca Jenkis-Toro para impulsar a los jóvenes y en 2019, durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, entregó el premio a María Candelaria Palma Marcelino por su proyecto Rojo y Alejandro Ríos por Los Gatos; cada uno recibió 60 mil dólares para financiar sus estudios cinematográficos.

“Quien cambia una vida cambia una generación y creo que los que existimos haciendo esta labor de contar historias, existimos para poder tener un precedente en las cosas que sí se pueden hacer, en un tiempo y una generación donde la constante sensación es que no hay nada qué hacer o que está todo cerrado, esta es una gran esperanza, expresó esa noche Del Toro.

Por si fuera poco, el año pasado decidió celebrar su cumpleaños 56 a lo grande, pues lanzó un reto a Aeroméxico para que apoyar a mexicanos sobresalientes con 10 viajes anuales.

"En mi cumpleaños, invito a @Aeromexico y a @AeromexicoUSA a que tomemos, a partir del 2021, el compromiso de dar inicialmente por tres años, 10 viajes anuales a mexicanos sobresalientes que necesitan viajar y no tienen apoyos. Yo le atoro- ¿Cómo la ven? ¿le entran?", indicó Del Toro.

Ante ello, la aerolínea aceptó la propuesta: "Con mucho gusto le entramos", respondió al tuit de Del Toro.

“Soy mexicano, soy inmigrante”

Guillermo del Toro dio un poderoso mensaje al develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2019 a favor de los migrantes en Estados Unidos. Ahí, acompañado de la cantante Lana del Rey y el director de cine J.J. Abrams, expresó:

"Hay un par de cosas que quiero aclarar. Primero, soy muy raro y amo la posibilidad que tenemos de ser así. Ser raros, no serlos, volver a lo mismo, hacer lo que queremos mientras sea algo que venga del alma y proyecte lo que somos.

“La segunda cosa que deben saber es que soy mexicano. Soy un inmigrante. La segunda vez que vine aquí fue cuando intentaba terminar mi segunda película, Cronos. Tres y a veces cuatro vivíamos en un cuarto de hotel… y buscábamos las formas más baratas para entretenernos y eso lo hicimos de un lado al otro…. Como inmigrante, ver las estrellas de Pedro Infante y Katy Jurado significa mucho para saber quién estuvo antes.

"Ahora, estamos viviendo un momento de mucho miedo y divisiones, porque para eso utilizan el miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decirnos que no somos iguales, que no debemos confiar en nadie. Y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás. Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que esas diferencias son puras fantasías…

"Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes, de cualquier país, que deben creer que todo es posible y no en los obstáculos. No crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro, que todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo“.

Los sueños se cumplen

Inspiradores fueron los mensajes que dio Guillermo del Toro tras ganar en 2018 el Oscar a Mejor Película y Mejor Director por La Forma de Agua.

Al recibir su primer Oscar expresó: “Soy inmigrante como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, mis compadres; Gael García, Salma Hayek y muchos de ustedes. En los últimos 25 años he estado viviendo en un país único, parte de aquí y de otras partes, porque una de las cosas bonitas de la industria es que ésta borra las líneas de la arena”.

Y cuando se alzó con el Oscar a mejor película, lo dedicó a la juventud.

“Estoy muy orgulloso. Quiero dedicárselo a todos los jóvenes que nos están enseñando cómo hacer las cosas. Nos lo demuestran en todos los países del mundo. Yo era un niño enamorado del cine en México. Pensé que esto no podría pasar. Ha pasado. Y a todos aquellos que sueñan con el poder de la fantasía para contar una historia sobre la realidad del mundo: pueden hacerlo. Denle una patada a la puerta y entren”.