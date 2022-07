Los MTV MIAW fomentan la lucha social

Esta noche se celebró la novena edición de los Premios MTV MIAW, la ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México, y contó con la conducción de Becky G y Jimena Jiménez.

Kenia Os fue una de las más ovacionadas de la noche, tras anunciarse su triunfo en la categoría Artista + Chingón México. Además de dicha terna, ganó también como Coreo Crack y Mejor Fandom.

Como parte de su aspecto social, el evento dio un espacio para premiar la labor altruista. La activista trans Natalia Lane fue reconocida con el premio especial Transforma MIAW, y al recibir su premio ofreció un emotivo discurso, en el que recordó el movimiento de Stonewall, y dedicó su premio a toda la comunidad trans.

"Hoy el mundo es más justo reconocer las voces de miles de mujeres tengas que den si nuestra identidad con amor y valentía. A las que ya no etas, a las que seguimos aquí, a las que sobrevivimos , que las Juventudes light puedan salir a un mundo menos aterrador. Las vidas LGBT importan", dijo.

Durante los cortes del evento, el público se divirtió viendo sketches realizados durante la alfombra rosa, y la llamada "Kiss cam", que hizo sonrojar a varios, aunque hubo quienes aprovecharon para compartir su amor con la audiencia.

Por su parte, Natalia Lane fue reconocida por su labor en pro de la igualdad de género y el medio ambiente: "Hoy deseo que nuestras voces y raíces se unan para ser más fuertes, y honrar que defender la tierra es defender el cuerpo d e las mujeres", expresó.

"Defender el territorio es una responsabilidad colectiva, vivimos en un sistema que pone unas vidas por encima de otras. Hago un llamado para que los distintos movimientos y pueblos que luchan contra la desigualdad, nos unamos y hoy más que nunca gritemos ni nuestros cuerpos ni nuestras tierras son territorio de conquista", agregó.

Las presentaciones musicales estuvieron a cargo de artistas como Tini, Becky G, Manuel Turizo, Sofía Reyes, Nathanael Cano y Moderatto.

A continuación la lista completa de ganadores

-ICONO MIAW: Domelipa

-CREADOR DEL AÑOJD Pantoja

-CREADOR GLOBAL CON MÁS CHISPA: Nils Kuesell

-TREND GURU: Pongámoslo a Prueba

-FAV NUEVA ESCUELA: Sonrixs

-MIAWUDIO: Kimberly la más preciosa (Muy pegriloso)

-COREO CRACK: Kenia Os

-CELEBRITY CRUSH:Danna Paola

-LIPSYNC MASTER: Mont Pantoja

-CRAZY COLAB: SIamferv y James Charles

-FANDOM: Keninis - Kenia Os

-PAREJA EN LLAMAS: Kevlex e Ignacia Antonia

-BOMBA VIRAL: Envolver challenge

-RIDÍCULO DEL AÑO: Cachetada Will Smith

-AMO DEL PODCAST: Calle y Poché - "Bilateral"

-COMEDY BOSS: Franco Escamilla

-MOTOMAMI DEL AÑO: Daniela Rodrice

-REALITY DEL AÑO: La Venganza De Los Ex VIP

-REALEZA DEL REALITY: Manelyk - La Casa de los famosos

-KILLER SERIE: "Euphoria"

-PELI FOR THE WIN: "Spiderman No way Home"

-STREAMER DEL AÑO: ElMariana

-OBSESIÓN GAMER: Tortilla Land

-ARTISTA MIAW: Karol G

-ARTISTA + CHINGÓN MEXICO: Kenia Os

-ARTISTA + FLOW: Andy Rivera

-ARTISTA + IDO ARGENTINA: Tini

-HIMNO VIRAL: Mamiii - Becky G & Karol G

-ARTISTA EN LA MIRA: Kevin Kaarl

-HIT GLOBAL DEL AÑO: "My universe" - Coldplay y BTS

-MUSIC - SHIP DEL AÑO: Ovi & Kim Loaiza: Despues de las 12

-DOMINIO K-POP: BTS

-VIDEO DEL AÑO: "00:00" de Siddhartha

-STYLER DEL AÑO: Bad Bunny

-FIT INFLUENCER: Cristiano Ronaldo

-E-SPORTS TEAM: KOI

-MIAW TRANSFORMA LGBTQI+: Natalia Lane

-MIAW TRANSFORMA IGUALDAD DE GÉNERO: Mitzy Violeta Cortés