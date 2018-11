Los Pixies, listos para su concierto en el Zócalo

El rock alternativo difícilmente podría entenderse sin la existencia de Pixies. Su música ha sido parte del soundtrack de muchas generaciones, literalmente. Desde éxitos como Here comes your men hasta canciones que se han vuelto clásicos como Where is my mind, que marcó el icónico final de la cinta Fight club.



Pixies regresará a México luego de su presentación en el Coronca Capital en 2015. Lo hará no con uno, ni dos, sino tres conciertos. El primero de ellos como parte de la Semana de las Juventudes, presentándose este sábado en un show gratuito en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Los dos siguientes serán el lunes 12 y martes 13 de noviembre, en el Teatro Metropólitan.



Pero, ¿por qué causa tanto revuelo el regreso de esta banda proveniente de Boston? Puede que sea por los más de 30 años de carrera con los que cuentan. O por su particular sonido que los ha vuelto una de las bandas más representativas del rock alternativo.



La influencia de Pixies ha traspasado la venta de discos o los públicos masivos. Ha tocando a las bandas y artistas más icónicos del rock. David Bowie, Bono, Tom Yorke, Blur o Nirvana, estos últimos confesaron haberse inspirado en el grupo integrado por Black Francis, David Lovering, Joey Santiago y Paz Lenchantin para la realización de su éxito Smells like teen spirit.



Ni siquiera el tiempo pudo contra ellos. En 1993 la banda dijo adiós a los escenarios. No se dio una explicación formal, pero el rumor de una mala relación entre Kim Deal, la bajista, y Francis, el vocalista, fue manejado por los fans más acérrimos.



Pixies volvió al escenario más de diez años después. El 13 de abril de 2004 ofrecieron un concierto nuevamente. Pero tuvo que pasar otra década para que los fans pudieran escuchar música nueva. Indie Cindy fue el título de ese material, el primero que lanzaban desde 1991.



Desde entonces, Pixies ha estado de gira constantemente. Aún con la baja de Kim Deal, quien dejó a la banda poco antes de que comenzaran a grabar ese álbum. Esta será apenas la tercera ocasión en que el grupo toque en nuestro país, luego de dos intentos fallidos en 1991 y 2005.







Rock nacional

La semana de las juventudes se ofrecerá este año un cartel que si bien tiene como estelar a los Pixies también satisfará el gusto por el sonido local. La Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio celebrará 30 años de carrera artística; ellos serán el acto principal de hoy, con un show en el Zócalo Capitalino.

En el cartel también destacan talentos como Lost Acapulco, el Instituto Mexicano del Sonido (IMS), LNG/SHT, Los Rastrillos que formarán parte de los talentos de este viernes. Mientras que el sábado destaca la participación de DLD, Titán, Comisario Pantera y Rey Pila, quienes también se presentarán en la plancha del Zócalo.



A la par de estas presentaciones, la Plaza de Santo Domingo también albergará en ambas fechas a talentos emergentes y consolidados como el caso de Tolidos y Carlos Ann.