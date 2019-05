Cuando los políticos aspiran a ser artistas

Familiares de destacados miembros de la política nacional están casados o tienen hijos que han buscado abrirse camino ya sea en el canto o la actuación, algunos por pasatiempo y otros con el anhelo. Aquí un recuento de algunos de ellos...

Hijo de tigre, ¿pintito?.. Para nada. No siempre se cumple la máxima que permea en estos casos. Los “pintitos” en ocasiones no provienen de artistas, sino de… políticos. En serio: algunos famosos del espectáculo derivan de las grandes estrellas de la “polaca” o, bien, en todo caso están emparentados con ellas. Van de la mano.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, además de cultivar el arte de la literatura, se apasiona por la música y el canto. Beatriz Gutiérrez Müller incluso grabó a dueto el tema Estás aquí -de su autoría- con Tania Libertad y arreglos de Armando Manzanero. El tema está disponible en plataformas digitales al igual que otras composiciones suyas como Canta, canta y Hoy Despierto; le gusta, además, interpretar melodías del trovador cubano Silvio Rodríguez.

Un caso reciente, el de Sergio Mayer Mori, quien está haciendo carrera en la música bajo la guía de su padre del mismo nombre, el diputado preocupado por la vaquita “amarilla”, quien surgió del grupo Garibaldi y aun sin dotes para cantar interpretó el papel de Bugambilia en el musical Aventurera, ¿qué tal?

No se trata de tráfico de influencias, que conste. Simplemente, los vástagos heredan la venilla y ahí están los padres para apoyarlos. Sin embargo, no es el caso de Paulina López Portillo Romano, una jovencita guapetona talentosilla que, durante el sexenio de su padre como presidente de la República, fue lanzada al mercado del disco con el tema Desilusión, una baladita romántica de su inspiración que le redituó aplausos. Pero Paulina se retiró luego de dos álbumes grabados porque, sencillamente, tenía todo para no ser estrella del espectáculo.

La historia artística de Paulina incluye su boda con Pascual Ortiz Rubio Downey, efectuada el 29 de mayo de 1981 en la cual cantó Luis Miguel con tan solo 11 años de edad, marcando el inicio de la carrera del llamado Sol de México.

Obvio es que el apoyo del aparato gubernamental no le fue suficiente para conquistar a los grandes públicos, porque, aquí entre nos, le faltaba ángel y arrastraba el estigma de ser la hija del presidente.

Pero bueno, eso quizá es el mejor ejemplo de que, aunque cuentes con todas las palancas del mundo, no tienes el éxito asegurado. ¡Bárbaro! Todo el dinero a tu disposición no basta.

Más tarde, su padre, divorciado de la pianista Carmen Romano Nolk, contraería nupcias por lo civil con la actriz Sasha Montenegro, con quien procreó dos hijos: Nabila y Alexander.

SIGUE LA MATA DANDO

Otro caso de famoso hijo de pudiente es Jaime Camil. Jaime Federico Said Camil Saldanha da Gama, actor y cantante, es hijo del empresario Jaime Camil Garza de Fernández, de quien no heredó la habilidad para los negocios, pero se dedicó al espectáculo porque ya le picaba el gusto por los escenarios. Logró brillar incluso como conductor en televisión y lo mismo como actor en telenovelas. En la serie Jane the Virgin interpretó el papel de Rogelio de la Vega y también participó en La fea más bella y Por ella soy Eva. Su padre era un político de la economía.

La lista es larga. En los tiempos recientes dos figuras del espectáculo acaparan reflectores por su relación con políticos. Una de ellas es Anahí, la exchica RBD quien fuera primera dama del estado de Chiapas al estar casada con el ahora exgobernador Manuel Velasco, y Victoria Ruffo, la primera dama del estado de Hidalgo, esposa del gobernador Omar Fayad.

Actualmente también Manu Negrete, hijo del exfutbolista Manuel Negrete, alcalde en Coyoacán en la Ciudad de México, emprende carrera en la música y participó en La voz México, eliminado a las primeras de cambio luego de pertenecer al equipo de Alejandro Sanz en la quinta edición, todavía en Televisa.

Aquí, un capítulo aparte. Imposible soslayar a la actriz Angélica Rivera, quien se casó con el presidente de México en circunstancias, dicen, de cuestiones políticas y de imagen “institucional”. Hoy divorciados, la joven actriz Sofía Castro fue durante el pasado sexenio hijastra del mandatario mexicano. Ella es hija del productor de telenovelas José Alberto Castro, hermano de Verónica Castro y ya, para culminar, Erika Buenfil procreó un hijo con Emiliano, hijo del expresidente Ernesto Zedillo.

Y fue precisamente Alfredo, un hijo de quien fuera presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien impulsó la carrera artística de Thalía. Por cierto, a este mandatario se le ligó sentimentalmente con la actriz y cantante Irma Serrano, la famosa Tigresa quien, asimismo, fue senadora por el estado de Chiapas.

Otros casos del ambiente artístico relacionados con la “polaca”, son los de Ernesto D’Alessio, hijo de La leona Dormida, quien es diputado por el Partido Encuentro Social, y continúa a la par con su carrera artística. Pero, bueno, así está la cosa entre políticos y famosos.

No hay que olvidar que el señor Ronald Reagan, un mediano actor de Hollywood, llegó a ser presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo.