La historia detrás de la icónica escena de Homero Simpson y el "Hazlo por ella"

Por si no te habías percatado, en el centro de seguridad de bajo nivel en el que trabaja Homero Simpson, en la planta de energía nuclear de Springfield, se puede ver una placa con la frase en inglés “Do It For Her” que en español significa "Hazlo por ella", pero ¿sabes a quién va dirigida?

Esta historia se remonta a antes del nacimiento de Maggie, la peculiar bebé amarilla con el chupón rojo y que es la hija más pequeña de la familia Simpson.

Y es que aunque previamente Homero ya había trabajado en el reactor nuclear para pagar sus deudas, tiempo después decidió por dedicarse a lo que había soñado que era un empleo en los bolos, no obstante tuvo que desistir de esta decisión al venir en camino su tercer hijo con Marge.

Según se puede ver en el capítulo que explica el origen de esa placa, se ve al conocido personaje amarillo salir desilusionado del boliche mientras una voz en off dice “necesitaba dinero para mantener a mi creciente familia y sólo había un lugar donde un hombre como yo podía ganarlo” mientras que la toma gira hacia el reactor nuclear.

Posteriormente se le ve entrar a este lugar donde debido a una lluvia ácida su chamarra de los bolos se desintegra, mientras una puerta de acero se cierra para evitar que salga de ahí, tras ingresar a las instalaciones le indica a una secretaria que se encuentra ahí para recuperar el empleo al que renunció, por lo que esta le indica que debe ingresar por el acceso de “suplicantes”, en el cual incluso la única forma de entrar es arrodillado.

Tras toparse con el Señor Burns, se le ve ingresando a su antigua oficina con este y con Smithers Jr., por lo que Homero agradece que le devuelvan su empleo, pero el frívolo millonario le dice que no es tan sencillo e incluso intercambia la palabra placa por plaga.

Burns afirma que este letrero es política de la empresa, el cual será desmotivador con la finalidad de terminar con lo que le queda de espíritu, en él se puede leer en inglés “Don't forget: you’re here forever”, que en español significa, “No lo olvide: estará aquí para siempre”.

Al volver a casa reconoce que es infeliz, pero también señala que no debe demostrarlo ante su familia, aunque no puede evitarlo y rompe ante Marge, quien le indica que el bebé está por nacer, por lo que la escena continúa en el hospital.

Las quejas continúan hasta que nace el que creen es un niño, quien le toma el dedo de Homero, gesto que lo emociona, pero el médico lo desmiente que sea un niño, hecho que no desamina al señor Simpson.

Posteriormente en la sala de su casa Maggie pregunta si la quiso desde el principio, aseveración que Homero afirma, por lo que Bart cuestiona el hecho de que no haya fotos en su hogar, cosa que su padre desmiente y afirma que si existen.

Finalmente el capítulo concluye con Homero Simpson afirmando que tiene las fotografías donde más las necesita, tras lo que se comienza a ver un muro plagado de las imágenes, hasta que llega justo al letrero de su oficina, en el que los retratos tapan algunas letras para formar la frase “Do It For Her”, es decir "Hazlo por ella".





