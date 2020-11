Los Socios del Ritmo y Beto Cuevas hacen dupla filantrópica

Marujita, una mujer de chilena de 88 años de edad, escribió La cumbia del encierro, primer tema de la campaña pro adultos mayores de TV Azteca, que interpretan Beto Cuevas y Los Socios del Ritmo, quienes cumplen su sueño de colaborar con el vocalista del legendario grupo de rock La Ley.

Desde este viernes 6 de noviembre estará en plataformas digitales la canción en la que Beto Cuevas incursiona por primera vez en el género de la cumbia. En entrevista, Nacho, Joaquín y Mauricio, integrantes de Los Socios del Ritmo desde México y Beto Cuevas, desde Los Ángeles, invitan al público a que bailen La cumbia del encierro y ya sea en solitario, en pareja o con toda la familia, se graben en video, lo suban a las redes sociales con la etiqueta #cumbiadelencierro y entre más videos se elaboren, más sumarán a la causa.

"Una de las cosas que yo no había hecho en mi carrera es la cumbia y aunque trabajé en la versión original en Chile, decidí asociarme en esta versión para México con músicos con experiencia en la cumbia y sobre todo, que sea una canción que le guste a todo mundo y haga feliz a la gente con esta iniciativa de ayudar a un grupo vulnerable en esta pandemia", dice el protagonista del musical Jesucristo súper estrella.

El artista chileno agrega que, "nadie veía venir la pandemia, ni tampoco que yo cantara con Los Socios del Ritmo, me encanta su sonido, nos hemos hecho muy buenos amigos, trabajamos con un espíritu de amistad y buena energía tan necesarias en estos tiempos y esperamos que la canción camine hacia el éxito".

Nacho, de Los Socios del Ritmo, apunta que su deseo es que "esta canción, con nuestras voces u otras, trascienda a otros países de América Latina, Centro y Sudamérica y hasta Estados Unidos, porque esta pandemia nos ha hecho reflexionar y mirar a la gente desprotegida".

Si bien reconoce la situación del teatro en todo el mundo a causa de la pandemia y que por ahora es imposible regresar a Jesucristo súper estrella, porque es una producción de alto costo que actualmente no es redituable, Beto Cuevas asegura que está en plena creatividad en su estudio "haciendo nueva música que eventualmente irá en mi nueva producción del 2021".

Al igual que Los Socios del Ritmo, dice, "estoy aprovechando la pandemia y he logrado hacer cumbia con la oportunidad de alegrar un poco a la gente y eso motiva mi espíritu para hacer mis nuevas creaciones".

Pero el cantante rechaza hacer conciertos por streaming, "no es lo mismo que con la presencia del público, nosotros ponemos todo el corazón, nuestra energía y buscamos la reciprocidad de la audiencia; en streaming no hay nadie que te aplauda, y tengo muchos amigos artistas que lo han hecho pero están seguros que no lo repetirían, porque tampoco económicamente es redituable. Es un buen momento para crear, para preparar el terreno musical para cuando se abra todo".

Mientras, Nacho, Joaquín y Mauricio de Los Socios del Ritmo informan que en los siguientes días esperan cerrar negociación con al menos dos patrocinadores de un par de conciertos por streaming.