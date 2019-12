Los Tres Tenores Mexicanos recibirán el 2020 en Xochimilco

La agrupación Los Tres Tenores Mexicanos conformada por Valente Pastor, Alberto Ángel El Cuervo y Humberto Cravioto cantarán en vivo parte de lo nuevo de su producción musical Te quiero, te quiero en el escenario de la explanada municipal de Xochimilco.

“Cerraremos la noche del 31 el año 2019 y abrimos el 2020 trabajando en esta ciudad, la que dejé hace una década para radicar en Jalisco. Voy con Los Tres Tenores Mexicanos en Xochimilco. Actualmente al desaparecer el Teatro Blanquita, tanto a mí como a los solistas de ranchero, nos hace falta un escenario de arraigo popular”, declaró Valente Pastor en su visita a las instalaciones de El Sol de México.

Durante la entrevista, anuncia que con Te quiero, te quiero realizará su tour anual en marzo próximo en Estados Unidos, específicamente en condados de Los Ángeles, California; recorriéndolos en su totalidad y recuerda que a 42 años de trayectoria en la música bravía:

“Gracias a mi maestro Raymundo Estrada Martínez, a quien llamo padre de crianza musical, aprendí a ser intérprete tanto de canciones populares como arias y ópera. De ahí, que ya llevemos 23 años como Los Tres Tenores Mexicanos”.

Y añade también que “un día un trompetista me dijo ‘tú cantas como todos, te hace falta interpretar’, desde entonces , no paré de estudiar y estudiar, hasta que piezas napolitanas, ópera y arias salieran de mi garganta tanto en español como en italiano sin dejar de lado lo popular”, recuerda el tenor.

Actualmente de la producción Te quiero, te quiero, Valente Pastor difunde sus temas inéditos como Diez minutos, El grullence, No me estés engañando, Puro corazón, Tu indiferencia, Gallito fino y Me agarraron los gendarmes y Encubando el huevo.