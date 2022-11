Los Tres Tristes Tigres hacen un humor atemporal

Los Tres Tristes Tigres disfrutan hacer reír a todo el público, y a lo largo de sus 13 años de carrera han observado cómo las maneras de lograrlo han evolucionado. En una charla con El Sol de México, detallaron que todo su entorno alimenta esa hambre que poseen por sacar risas al por mayor.

“Las cosas que dan risa en redes sociales son diferentes, los memes, el formato de los clips cortos, la manera de hacer reír se modifica, pero la base o la médula del humor siempre será la misma”, señaló Pedro Palacios, integrante del trío.

El músico y comediante subrayó que desde sus inicios en 2009, han mantenido una línea respetuosa con el público, pues su intención es que todo el mundo lo pueda disfrutar, y les gustaría que perdure por mucho tiempo.

“Conservamos un humor sencillo, que puede dar risa tanto en estos tiempos, como hace 50 años, ojalá así sea en muchos años. No tiene fecha de caducidad, es lo que me gusta pensar, nosotros conservamos esa línea que nos pusimos, hacemos un show no tan pasado de lanza, está tranquilo, nuestra línea es no ser ofensivos”.

A pesar de haber iniciado en 2009, su salto a la fama se dio en 2013 cuando se viralizó en YouTube su parodia del tema Mi casa nueva, de Los Invasores de Nuevo León, bajo el título de Mi cuenta nueva, la cual narra la tragedia de un amor fallido.

Ese trabajo les abrió las puertas para hacer giras por todo el país y, posteriormente, en Estados Unidos. Actualmente en dicha plataforma cuentan con 2.5 millones de suscriptores y rebasan las 600 millones de vistas.

En el resto de las redes sociales también han destacado, al sumar más de nueve millones de seguidores en Facebook, 580 mil en Instagram, 127 mil en Twitter y 334 mil en TikTok. Los tres coincidieron que lo más grato de llegar a tantas personas ha sido contribuir con la consigna de sonreír todos los días para mantenerse saludables.

“Eso es hasta por salud, la gente lo necesita, y debemos de tener ese criterio para reírnos de todo, y sin ofendernos de nada. El humor lo creamos, siempre trabajamos en base a eso, la risa es algo que necesitamos”, señaló Erick Ibarra.

Hasta la fecha, han presentado cuatro espectáculos en vivo: Obrando en grande, Crea fama y échate a reír, Méxicomedia y No es concierto. Durante esas giras aseguran que el buen humor no para, pues constantemente se están riendo juntos.

“Lo practicamos aquí internamente, nosotros hacemos humor de nuestro día a día, de lo que nos pasa, y el hecho de tener esa apertura para el humor nos da para hacer este show. Está más que comprobado que la risa es terapéutica, por eso nos encanta nuestro trabajo”, dijo Pedro.

Experimentan con el humor religioso

Actualmente presentan el show Risa de cuerpo presente, el cual estrenaron en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y con el que hacen una parodia del ritual de la misa.

“La idea surgió por un fragmento del show anterior, que llevamos de gira hace unos años, hablábamos de qué pasaría si la iglesia se actualizara y las confesiones ahora fueran por redes sociales. Vimos que la gente se reía mucho”, explicó Pedro.

Antes de tener una versión final, invitaron a varios grupos de personas, entre quienes se encontraba gente muy apegada a la religión, para presenciarlo y ofrecer un guión de lo más divertido.

“Tanto las tías más religiosas, como un sacerdote, fueron nuestra prueba de fuego para darnos cuenta si estaba aceptado y aprobado. Todo bien con el show, queremos invitar a toda la gente a que se vaya a reír”, concluyó Jesús Gallardo.

Risa de cuerpo presente se presenta el 12 de noviembre en Monterrey, el 18 en Aguascalientes, 19 en Zacatecas y Pachuca el 25 de noviembre. Consulte horarios en su página oficial.