LP se reencuentra con su público mexicano en el Corona Capital

El estilo irreverente de LP llegó al Corona Capital este sábado. La cantante estadounidense se presentó ante su público mexicano, con quien se reencontró después de la pandemia.

Su show, programado originalmente a las 18:50, finalmente se realizó dos horas después debido a que ocupó el lugar de Disclosure, quienes cancelaron su actuación minutos antes.

Gossip Disclosure se baja del Corona Capital a horas de su presentación

Algunos seguidores que esperaban en ese escenario desde hora temprana se disgustaron por esta situación y muchos de ellos dejaron su lugar para irse a otras actividades.

Este cambio de último momento provocó que los ánimos decayeran significativamente en todo el festival, lo que fue un reto para la cantante a quien le costó trabajo encender la emoción de quienes estaban con ella.

Vistiendo de rojo, con un paliacate en la cabeza y una playera negra, LP mostró su talento vocal con la interpretación de algunos de sus nuevos temas como Angels, que forma parte del disco Churches que lanzará el 3 de diciembre.

“Gracias mis amigos. ¿Cómo están?”, dijo la cantante a modo de bienvenida con sus fans. “Mexico los extrañaba tanto. Extrañaba mucho esto. Gracias a todos por venir esta noche”.

Dreamer, Blow my mind y su clásico Lost in you siguieron el espectáculo que fue acompañado por un juego de luces al fondo y una iluminación oscura que dificultaba ver su rostro. Pero esto no importó para sus seguidores más fieles, quienes le llevaron carteles con mensajes de admiración o playeras con su imagen.

“México su país es el mejor. ¡Viva México, cabrones! Muchas gracias”, expresó la cantante con algunas palabras en español, lo que levantó la emoción de los fanáticos que lanzaron algunos gritos con su nombre.