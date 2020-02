Lucero celebra 40 años de conquistar al público

Lucero aún recuerda cuando a los diez años de edad asistió a la audición de un programa de televisión llamado Alegrías de mediodía: “Sentía unos nervios y una emoción norme, mariposas en el estómago”, dice soltando una pequeña risa de emoción; “por suerte me llamaron para grabar estos programas y de ahí para adelante”.

La pequeña niña con trenzas y una gran sonrisa que hasta hoy se ha vuelto característica de su personalidad, se quedaron en el show que mañana cumple 40 años desde su estreno. Consigo, Lucero celebra también cuatro décadas de trayectoria artística donde ha transitado entre la música, la actuación, el diseño y la conducción.

“Me emociona ver que el tiempo ha pasado a mi parecer muy rápido. Pero también es verdad que han pasado muchos años de muchas cosas interesantes y satisfactorias para mí. Me enorgullezco de todos los logros, de tener al público siempre cerca, de la cantidad de cosas que en algún momento probablemente sólo soñé y ahora son una realidad y son parte tan importante de mi vida profesional”, dice la cantante en entrevista con El Sol de México.

La novia de América, como la apodó su público, afirma que desde pequeña supo que quería pertenecer al medio artístico, “no sabía cómo hacerlo o a donde moverme, pero sabía que quería expresar lo que yo traía dentro de mí”. Y lo confirmó cuando se subió a un escenario por primera vez al escenario en aquel programa.

“Ahora pienso que no es tan diferente esa sensación a la que tengo hoy. Siempre que piso un escenario me da emoción, esa adrenalina, esas ganas, la ilusión de conquistar al público en todo momento como si fuera la primera vez. La carrera artística se parece mucho al amor, todos los días hay que pensar como si fuera la primera vez y regar esa situación para que crezca y genere cosas maravillosas y no quedarse conforme”.

Su forma de celebrar estos 40 años de carrera será con música. Y es que la cantante trabaja en lo que será su próximo disco de estudio que lanzará en algún punto de este año. “Estoy pensando algunas ideas. Algunos fans me sugieren volver al pop, otros les gusta oírme cantar rancheras y a otros con banda sinaloense. Pero es muy probable que planee un disco de música pop, así es que en esas estamos”.

Además, Lucero ofrecerá el seis de junio un concierto en el Auditorio Nacional, donde ofrecerá un recorrido por su música y por los géneros del pop, la ranchera y la banda sinaloense que la han acompañado durante su carrera. “Es una de las fiestas con las que quiero celebrar con el público. Durante el año habrá shows y presentaciones en diferentes ciudades de la república y por qué no en otros países”, adelantó.

Y promete que volverá a la televisión, pero espera el proyecto ideal, pues desea que su regreso a la actuación sea con “un gran personaje, una gran historia, en un gran proyecto y una gran producción. No sólo hacer una novela porque sí y que resulte medianamente bien. Si fuera en cine o una serie lo mismo”, finaliza.