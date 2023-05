Lucero celebra el Día de la Madres trabajando en la serie El Gallo de Oro

Aunque en años anteriores era costumbre celebrar el 10 de mayo en compañía de su familia y seres queridos, en esta ocasión la cantante Lucero festeja el día de las madres trabajando, ya que aún se encuentra en filmaciones de la serie El Gallo de Oro, próxima a estrenarse.

Su ex esposo, Manuel Mijares está enfocado también en sus ocupaciones profesionales, mientras que su hija Lucero Mijares está en ensayos de la obra El Mago, que estrenará el 30 de junio en el Teatro Hidalgo.

Te recomendamos: Lucero niega la existencia de un catálogo de prostitución en Televisa

Al saber que algunos tenían agendas llenas, Lucero optó por adelantar su festejo y se reunió con todos ellos el sábado pasado, en donde tuvo la oportunidad de externar el amor que le tiene a su familia.

“Hoy lo celebro trabajando, rodeado de personas que me quieren, me abrazan, me felicitan por los próximos éxitos de mi hija, felicitan y abrazan a mi mamá haciéndoles saber que son el gran pilar de las Luceros, me siento feliz y agradecida con la vida de tener salud, vida, de estar con mi mamá y mi hija, nuestros planes siguen adelante y estamos felices trabajando y viviendo positivamente”, afirmó la cantante en entrevista.

En charla, Lucero resaltó la importancia de su madre Lucero León, quien la apoyó en todo momento, incluso fungió como su representante y soporte emocional durante su crecimiento.

Celebridades Lucero recuerda al compositor Rubén Fuentes

“Mi mamá ha sido un pilar muy importante, es una mujer que siempre optó por apoyarme, en mi caso, desde niña quise salir en la televisión, así que sin tener ningún antecedente de artista en la familia, ella fue la que buscó la oportunidad. En un inició se negó porque no sabía bien cómo hacerlo, no tenía ninguna palanca ni contacto en el medio, pero después se enteró que había una audición y me llevó a Televisa Chapultepec, para que pudiera cumplir mi sueño”, relató la intérprete.

“Mi mamá se volvió mi manager, mi acompañante de tiempo completo, en todas mis actividades, ha tenido mucha visión, con un carácter muy definido, una mujer siempre con muy buenas ideas y visión de lo que yo tenía que hacer como artista y siempre cuidándome y defendiéndome muchísimo”, completó.

Inspirada por esa imagen, ahora que es mamá, la también llamada Novia de América busca ser la mejor figura para sus hijos José Manuel y Lucero, producto de su relación con Manuel Mijares. Espera ser la mejor madre que puede para sus retoños, apoyarlos en cada una de sus decisiones, como ella recibió la motivación de su mamá.

“Mi rol es apoyar a mi hija porque está emprendiendo su primer trabajo profesional, está empezando a preparar de manera formal los ensayos y montaje de su obra teatral la temporada que empezará en junio, El Mago.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Mi rol de madre al no poderla acompañar en todo momento, como lo hacía mi mamá conmigo, porque yo tengo mis ocupaciones que en este momento es la serie, lo que hago es estar en comunicación constante con ella y estamos siempre muy pegadas, comunicándonos, tenemos buena relación, afortunadamente no he tenido problema con la pubertad de mis hijos, son adultos jóvenes que no me han dado problemas, ni cosas de rebeldía que tengamos que solucionar”, sostuvo.