Lucero conducirá un programa musical

Lucero confirmó que regresa a la televisión mexicana como conductora de un programa musical para Televisa, empresa a la que considera como su casa desde que inicio su carrera hace 38 años.



“Aunque también iba a la escuela, pasaba más tiempo en Televisa que en la escuela. Ahoravolvemos a tener esta relación con la empresa, que nunca se rompió, lo que pasa es que los artistas también buscamos otros caminos y cuando no tienes exclusividad sales en busca de estos”.

Los dos programas de corte musical que la empresa arrancará en el último cuatrimestre del año son La voz kids y La voz México, pero la cantante no dio mayor detalle de su nueva labor.

“No puedo hablar mucho, pronto sabrán. Es un proyecto que no es una telenovela, si es un programa de televisión, es un programa de música y no de carácter histriónico. Me encanta estar en la televisión porque te lleva a la casa de las personas, esta es una emisión que no me va a absorber más allá de cinco a seis meses”, narró.

Lucero también señaló que se siente bien sin tener un contrato de exclusividad. “Estoy muy contenta de poder tener más decisión sobre las cosas que quiero hacer y de las cosas que puedo hacer sin un compromiso u obligación de tener que hacerlas, como un proyecto que de pronto no me llene”.

La cantante confirmó que el 6 de julio se presentará en el Auditorio Nacional con un concierto que incluirá un recorrido musical con baladas, mariachi y banda sinaloense, incluidas las canciones de sus dos últimos discos Enamorada y Más enamorada, éste último se estrena mañana y para promoverlo tendrá un acercamiento con sus fans con una firma de autógrafos en un cento comercial de Paseo de la Reforma.

El disco, que le produjo Luciano Luna, contiene 13 temas unos tiernos, dulces y bailables, entre los cuáles hay inéditos como el primer corte Necesitaría y otros covers como Ven, devórame otra vez, Será porque te amo, Y ahora te vas y Quieres ser mi amante.

“Persigo como solista posicionarme con la banda sinaloense, ya he pasado por la balada y el género regional mexicano con el que me puse el traje de charra y el sombrero”.

También informó que hizo un dueto con el grupo Palomo de la canción No me conoces aún.

DÍA DE LAS MADRES

Lucero reiteró en más de una ocasión que “sí me considero una mujer enamorada de muchas cosas, de la vida, del amor, de los días, de la naturaleza, de la luna, del sol, de las estrellas. Estar enamorado aun cuando haya personas que no tienen una pareja, es el antídoto contra la amargura, el estar enamorado, el vivir en armonía con lo que te rodea, es una manera muy fácil de sentirte mejor, de ser positivo”.

“Hoy en día el mundo está ávido de amor, hay mucha violencia, mucha tensión, mucha falta de valores y muchas cosas malsanas. El amor debería de regir el comportamiento del ser humano. Yo me considero enamorada, de la música, del público, de mis hijos, de mi pareja, de mi familia. De todo lo que me hace levantarme día a día con ánimo y cuando no tienes una ilusión, es difícil vivir así”.

La intérprete dijo que en el Día de las Madres también estará con su mamá Lucero, “lo celebraré íntimamente con mis dos hijos, mi pareja y mi madre”.

SU BIO SERIE AÚN ESTÁ INCONCLUSA

Aunque ya confirmó Lucero que le han ofrecido varias empresas de televisión hacer su bioserie, fue muy tajante en expresar que lo ha rechazado aun cuando tiene 38 años de trayectoria, y no es por cuestión de dinero, sino porque está segura quetodavía tiene mucha carrera por delante.

“Todavía hay muchas cosas que escribir en el guión de la vida de Lucero, me gustaría tener una cuando pasen más los años y tener ya más o menos un final, ahorita está inconclusa. También siento que hay mucho público que conoce mi vida de arriba a abajo, desde el principio. Mi boda la pasaron en la televisión, ya saben todo de lo de mis hijos, me gustaría esperar más y quiero agregar más cosas, todavía me siento joven en muchos aspectos para seguir trabajando en nuevas ilusiones”.

LUIS MIGUEL SÓLO FUE UN GRAN AMIGO

Lucero fue también cuestionada que si tras hacer la película con Luis Miguel Fiebre de amor hubo romance reveló que “sólo ha sido un mito eso, antes los chicos de 14 años no éramos tan avanzados, no hubo manita sudada, tampoco nos escondimos para darnos un beso. Sólo vivimos momentos divertidos, de una amistad de chavos, puedo decir que fue algo sano y muy bonito, y no hay chisme qué contar”.