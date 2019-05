Lucero consiente a sus fans con autógrafos

Después de haber entregado su energía y su canto ante 10 mil almas en el Auditorio Nacional con su concierto Enamoradísima en vivo, más de 700 personas hicieron fila para tener cara a cara a Lucero en una firma de autógrafos en el centro comercial Reforma 222 con motivo de su nueva producción Brasileira en vivo, interpretado en el idioma portugués, por el que tuvo un encuentro de abrazos, apretada de manos, lágrimas de felicidad y sendas sonrisas al tomarse la fotografía en sus celulares con sus fans.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), previo a comenzar con la firma de autógrafos, bromeó sobre la pregunta de cuándo se va a casar con su pareja Michael Kuri.

“A él le preguntaron que cuándo la boda y él dice después de Julio y sí es después de Julio Iglesias…”, repitió Lucero.

Sobre su hija Lucero dijo que sin ser cantante, hizo un dueto con su papá Mijares, y ya tienen cinco millones de vistas.

“El otro día puso Manuel que ya son cinco millones de visitas de su canción con Lucerito, se me hace el pecho como mamá gallo, feliz y feliz. Y sí a ver si algún día cantamos juntas, no sé, no sé”.