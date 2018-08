Luciano Pereyra celebrará 20 años de musicalizar historias de amor

El cantante Luciano Pereyra celebrará sus dos primeras décadas de trayectoria artística con un concierto en el Lunario de la Ciudad de México, el próximo 25 de octubre en donde continuará “musicalizando las historias de amor”, de las personas que lo han acompañado a lo largo de los años.



Nacido en la ciudad de Lujan, Argentina, el intérprete llegará a tierra azteca como parte de su gira La vida al viento. Como una brisa refrescante, el argentino busca enamorar a los mexicanos con su música, en la que reúne el característico sonido del folklore de los ritmos latinoamericanos.

“El lunario forma parte de los sueños que yo tenía. Nunca pensé en hacer giras por otros países, en otros continentes. El lunario va ser un buen festejo, porque estoy celebrando 20 años. Dice el tango que 20 años no son nada, pero en ese tiempo pasan muchas cosas. Más allá de las canciones y de los discos, pasa la vida”, explicó el cantautor que recientemente lanzó al mercado Que suerte tiene él, el primer sencillo de su más reciente álbum discográfico.

Emocionado por pisar uno de los escenarios más representativos de la ciudad, Luciano trae La vida al viento a México, su más reciente material de estudio dedicado a su padres, quien con 40 años de casados le enseñaron como amar a la antigua.

“Hoy ha cambiado la forma de hacer llegar la música, a mi todavía me gusta ir chapado a la antigua. Pero sigo creyendo en los artistas en los que admiro y en los que me gustan escucha, pero también existen los que mis sobrinas me hacen escuchar y que de repente me pregunto en donde quedó la poesía. Te hacen ver la nueva poesía, que la entiendo pero no la comparto”, comentó.

A lo largo de 20 años Luciano Pereyra se ha convertido en uno de los artistas argentinos de mayor éxito, lo que le ha valido la oportunidad de colaborar con grandes exponentes de la música entre los que se destacan los nombres de Juan Gabriel, Mercedes Sosa, Alejandro Sanz, Juanes, Luis Fonsi, David Bisbal, Paty Cantú y Tini Stossel.