Luis Gerardo Méndez estrena la película Tiempo compartido

El mejor momento para Luis Gerardo Méndez es ahora, ya que se estrena la película Tiempo compartido, donde por primera vez da vida a un padre de familia que está fuera de la comedia, pues el personaje llevará al público por una avalancha de emociones que van desde el amor, los celos la paranoia y hasta la locura.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), el actor habló de su personaje, “Pedro es un padre de familia que busca pasar unas vacaciones en un hotel de lujo, pero termina por vivir una pesadilla”, expresó.

Pero también comentó su experiencia de trabajar Hollywood con Murder mistery, estelarizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler, “mi papel es un corredor de autos, me ayudó mucho Checo Pérez, me dio tips para no caer en los clichés que se cometen, por lo que me dijo qué hacer y qué no hacer”.

Méndez, sin poder revelar mucho aún sobre la trama de la película, comentó que fueron varias semanas de filmación, “empezamos en Italia, Canadá y unos días en Mónaco, para mí fue un rodaje muy especial, mágico para mí, pues yo veía Friends a los catorce o quince años y las películas de Adam Sandler no me las perdía, por lo que son un referente de mi juventud y una guía para la comedia que hago, así que fue un placer trabajar con ellos”.

Honesto sobre la relación que entabló con los actores, Luis Gerardo aceptó que no fue fácil ser parte de este grupo de actores, pues ellos desconocen el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera en México, “mira, no creo que sepan lo que yo he hecho, lo que sí sé es que fui parte de la película gracias a Rob Schneider, pues él sí es fan de lo que se hace aquí, el conoce Club de Cuervos y creo que fue la influencia más fuerte para que yo formara parte de esta producción”, expresó.

También reveló que durante la filmación tuvo toda la libertad creativa, por lo que su personaje sí tuvo cosas propias, por lo que se reconocerán algunos gestos y movimientos muy característicos de Luis Gerardo Méndez, “hubo chance de poner de mi cosecha, la verdad fue padrísimo, aprendí mucho de la comedia que se hace en Estados Unidos y también supe cuáles son las cosas que como latinos los hacen reír, fue padrísimo para mí tener esta experiencia”, finalizó.