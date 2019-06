Luis Gerardo Méndez y Adam Sandler, cómplices en el cine

Como una experiencia surreal y complicada es como Luis Gerardo Méndez define su experiencia de trabajar en la producción hollywoodense Misterio a bordo, en la que comparte créditos junto al comediante Adam Sandler y la actriz Jennifer Aniston.

“Con Adam fue distinto, porque es un tipo relajado y buena onda. Desde el principio te hace sentir cómodo y bienvenido. Pero con Jennifer fue más difícil, estaba muy impresionado de trabajar con ella porque crecí viendo Friends; me tardé como dos semanas en dejar de estarlo. Cuando me la presentaron creo que no pude ni verla a los ojos, pero luego nos volvimos muy cercanos”, dijo el actor.

Adam Sandler también compartió su impresión de trabajar con Luis Gerardo, quien fue recomendado directamente por Rob Schneider. “Él simplemente ama a Luis Gerardo. Cuando lo conocí lo vi y pensé que era increíble. Inmediatamente todos en el set lo amaron y sabía que iba a ser una gran parte de este proyecto; literalmente todo lo que dice es genial”, comentó el protagonista de la cinta.

Misterio a bordo, que estrena hoy en Netflix, cuenta la historia de un matrimonio que viaja a Europa para celebrar su aniversario. En su camino conocen a Charles Cavendish (Luke Evans), miembro de una millonaria familia que los invita a viajar en su yate donde ocurre un asesinato que los vuelve sospechosos y por el cual deben investigar quién es el culpable.

“Me gusta el hecho de que sea una película romántica que trata sobre una pareja de casados que están en busca de una aventura y de tener una conexión”, comentó Adam Sandler, quien enfatizó que trabajar con Jennifer Aniston para este proyecto se debe a la química que ambos tienen desde que compartieron créditos en Just go with it, estrenada en 2011.

“Hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Recuerdo que yo era delgado, quizá unos cinco o diez kilos… quizá 20. Pero ambos nos divertíamos y hablábamos de hacer algo juntos, porque la primera vez la pasamos muy bien y este guion llevaba rondando desde hace un tiempo”, aseguró el actor.

Tras su debut en Hollywood con esta cinta, Luis Gerardo Méndez espera el estreno en noviembre de Los Ángeles de Charlie, donde comparte créditos con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Además, anunció que el próximo mes comenzará el rodaje de Half brothers, cinta que además de protagonizar con Connor del Río también producirá.

“Por fin nos dieron la noticia de que empezamos a filmar en julio. Es un proyecto que comencé a desarrollar hace casi cuatro años con Focus Features (productora encargada del proyecto), que es un estudio con el que también crecí”, dijo el actor el miércoles que desfiló por la alfombra azul de Misterio a bordo.

Por su parte, Adam Sandler recalcó su deseo de filmar en México alguna vez y declaró su admiración por el trabajo de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. “Me encantaría hacer una película aquí. No sé cuándo, pero sé que lo haría. (Ellos) Son directores que me encantan y me gustaría estar alguna vez en una de sus películas, quizá algún día pueda suceder”, apuntó.