Luis Miguel cumple 50 años y sigue siendo “El Sol de México”

Era julio de 1999. Los periodistas de espectáculos estaban a la expectativa. Se sabía que Luis Miguel lanzaría su nuevo sencillo, Sol, arena y mar, el primero del disco Amarte es un placer. No había más que esperar a que la canción llegara al foro de televisión, a la estación de radio, a la redacción del periódico o la revista. Lo importante,era ser el primero en reportar el estreno de un nuevo tema de El Sol.

“Veníamos de una etapa donde había estado un poco alejado”, recuerda Martha Figueroa, periodista que durante 33 años ha seguido la carrera del cantante. “Cuando entregaron el sencillo fue muy curioso porque venían en unos camiones de seguridad privada, blindados, de esos como del banco. Llegaban los de la disquera y te daban el sencillo en la mano para evitar la piratería, que lo recibiera alguien equivocado, que se quedara en recepción o cualquier cosa”, afirma la conductora.

En las estaciones de radio todos estaban alertas para ponerle play a la grabación del casete o disco, recuerda Jessie Cervantes. “Aparecía el promotor con la canción en la puerta y tenías que ir corriendo a ponerlo. Ya había un locutor listo para estrenar la canción”, explica el hoy director artístico de Exa FM.

Eso se repitió varias veces durante la década de los años noventa. “El día previo no dormíamos porque se trataba de conseguir antes que nadie la canción. No había más que piratería, así que tratabas de investigar quién tenía el sencillo antes. Si no, tenías que descubrir qué estación de radio la estrenaba aunque fuera por un segundo antes que nadie. Llamabas a la compañía de monitoreo para estar seguro de quién había sido. No dormías, de verdad te pasabas la noche esperando la canción. Eso era Luis Miguel”.

Los tiempos son otros y las plataformas digitales cambiaron las prácticas de consumo. Los estrenos son inmediatos en todo el mundo. Los éxitos se miden diferente. Las redes sociales moficiaron la figura de “súper estrella”.

Pero el nombre de Luis Miguel sigue siendo uno de los más relevantes en la música, dice la periodista Mónica Castañeda. “No estoy tan convencida de que él mismo se dé cuenta de la importancia que tiene para el público de habla hispana, es una de las mejores voces que tenemos en

Latinoamérica, pero también un hombre que transmite muchas situaciones con sus canciones”.

MEDIO SIGLO

Luis Miguel cumple hoy 50 años, de los cuales ha dedicado 38 a la música. Ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo. Tiene el récord de 227 presentaciones en el Auditorio Nacional y en 2018 rompió su propia marca al realizar 35 conciertos en un mismo año. La serie sobre su vida que produjo Netflix en 2018, causó revuelo semana a semana durante tres meses.

Luis Miguel “es el mejor cantante que ha dado México”, señala Figueroa. “Y lo digo de forma integral, porque tiene esta voz increíble que logró récords impresionantes, porque cambió la forma de ver el espectáculo. Porque a todo el mundo nos ha hecho ganar un dineral, es un cheque al portador y todo lo que toca se sigue convirtiendo en oro. Por eso hablamos de él, porque me parece que es de lo más grande que hemos tenido”.

Su estilo perfeccionista le ha permitido mantenerse con éxito a pesar de los escándalos personales y profesionales o las observaciones sobre su estado físico, asegura. “Es un cuate súper profesional, controlador, tiene un control absoluto sobre su carrera, sus shows, sobre lo que canta, cuándo hace un disco en el estudio. Pero no quiere decir que siempre tome sus mejores decisiones” explica la periodista que en 2012 escribió el libro Micky: Un tributo diferente, donde relata sus encuentros periodísticos con el cantante.

Un factor característico de su estilo ha sido el glamour y la exclusividad.

Jessie Cervantes recuerda ser el reportero elegido para cubrir una conferencia de prensa suya daba cierto status. “Era todo un privilegio que te invitara la disquera.

Era un grupo élite el que cubría la rueda de prensa”.

“Para entrar tu nombre tenía que estar en la lista”, dice una fuente que trabajó en la disquera de El Sol. “Siempre se buscaban lugares increíbles para realizarlas: el Casino Español, el Museo Nacional de Arte (Munal), el Hotel Ritz de Cancún, la Casa Versace”. Una periodista recuerda que durante el lanzamiento del disco Romances, en el Hotel Four Seasons de México, las vajillas estaban selladas.

Junto al glamour ha venido el enigma alrededor de su persona. El misterio sobre su familia, la relación con su padre, Luisito Rey; la desaparición de su madre, Marcela Basteri. El no dar entrevistas, aparecer en pocas fotografías y no exponerse al ojo público.

“Empezó como un accidente, pero vieron que crear este misterio alrededor suyo era lo que más convenía”, asegura Figueroa. “Aún ahora que ha bajado un poco su popularidad, cualquier persona que se lo encuentre en la calle se queda fría, seas fan o no, la gente se enloquece y se les hace el gran suceso”.

La fidelidad y el vínculo entre Luis Miguel y sus fans, ha sido lo que, a pesar de los años, ha permitido al cantante ser el número uno. Mónica Castañeda recuerda cuando descubrió el hotel donde se hospedaba Micky durante una gira en México.

“Dejé de hacer mi guardia en el Auditorio Nacional sabiendo que en algún momento él iba a llegar a ese hotel”.

Pero las seguidoras le impidieron acercarse más de la cuenta y obligaron a la conductora a esconderse. “Si Luis Miguel veía la cámara no se iba a detener; ellas querían saludarlo. Vimos cuando sacó la mano, pero ninguna de ellas se atrevió a sacar un teléfono celular para tomarle una foto, él se detuvo y les dio boletos para el concierto del día siguiente. Es un hombre que es muy respetado dentro de su círculo de fanáticas”.

Luis Miguel llega a sus 50 años en medio del misterio, sin saber qué deparará su carrera. Sus fieles seguidores destacan el éxito de su última gira que fue la octava más lucrativa según la revista Pollstar, posicionándose por encima de Michael Bublé, Cher y Marc Anthony. Pero sus detractores señalan la falta de profesionalismo que tuvo durante sus últimos conciertos y la falta de atención para su último disco ¡México por siempre!

Lo único cierto es que para este 2020, tiene previsto el lanzamiento de un nuevo material. El gran misterio es: ¿qué género abordará? ¿pop? ¿ranchero? ¿bolero? ¿un estilo más contemporáneo?

En tanto, la expectativa gira en torno a la segunda temporada de su serie, que ya confirmó la plataforma Netflix.

Seguiremos escuchando de Luis Miguel durante mucho tiempo.