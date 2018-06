Luis Miguel prohibió a Pedro Torres hacer la bioserie no autorizada

Fracturada está la relación entre Luis Miguel y Pedro Torres, productor de tres de sus videos más connotados como Yo que no vivo sin ti de 1987, Cuando calienta el sol, 1987 y La incondicional, 1988, éste último de lo mejor en la música del siglo XX; debido a que el realizador iba a hacer la bioserie no autorizada y El Sol en un encuentro con él, le pidió desistir; porqué Luismi iba a crear y coproducir la propia que tiene en plataformas digitales Netflix.



“No se hizo porque Univisión decidió no hacerla por las razones que le competen únicamente a ellos. Nosotros hicimos la investigación, un desarrollo de serie muy interesante y hasta ahí quedó”, declaró en el marco de la reunión de celebración de sus 40 años como director y productor de videoclips y comerciales ahora con su empresa Curiosity digital.

E informó que actualmente su relación con Luis Miguel, “es inexistente ahorita, Micky desde aquí te digo qué fregón, qué bueno que permitiste hacerla y qué maravilla de ver cómo te va en los conciertos, es increíble”, precisó.

El realizador, exesposo de Lucía Méndez, madre de su hijo Pedro Antonio Torres, sin esconder detalle confió, “hablé con él antes de comenzar la serie. Primero proponérsela y él decidió por esa mejor oferta del equipo de Miguel Alemán Magnani, yo creo que hizo lo correcto escogió un buen equipo. Y espero que esta fractura en nuestra amistad sólo sea un paréntesis ya que lo conozco desde julio de 1987 hasta hace poco que nos vimos”.

Y reiteró Torres: “realmente Micky sí tenía molestia, él fue muy concreto y me dijo ‘ Pedro yo estoy haciendo mi serie. Me gustaría que no se hiciera otra serie y le sostuve, yo te ofrecí hacerla y bueno ahora la hará Univisión y yo la voy a hacer con mucho respeto, cuidándote mucho contando lo que la fanaticada quiere e irá lo mucho que yo te admiro, lo que te conozco va hacer una serie muy digna, muy bien producida; y no se hizo”.

EN LA BIOSERIE DE LUIS MIGUEL NO APARECE PEDRO TORRES

Pedro Torres destacó que es innegable que él fue el creador y realizador de La incondicional como los otros dos viodeoclips de Luismi, “yo sólo cobro por la obra por pedido. Warner es la que tiene los derechos de los videos. A Micky le dije que al ver una película se me ocurrió para La incondicional una historia de amor, con él siempre ha habido una historia que discutir, el aprueba el último detalle y Carolina Menéndez no era la primera modelo elegida, él la propuso. Y bueno para este video tenía que cortarse realmente el cabello y sólo fueron unos tijerazos leves porque él para sus conciertos tenía que tener ese look de cabellera rubia semilarga.

Lo anterior, ahondó por disposición de la autoridad como era el Secretario de la Defensa Antonio Riviello, quien expresó que se tenía que acatar el reglamento de la Escuela de la Fuerza Aérea de Santa Lucía y El Colegio Militar. Y Micky no tuvo un doble. Esto es, el hizo rapel, subió a un helicóptero, hizo un clavado hacia el mar de 10 metros de altura y por supuesto, se le hicieron leves cortes a su cabello, este último tema fue el más duro con Micky”.

Por cierto narró Pedro Torres que le dicen al compositor Juan Carlos Calderón que requieren una canción y nace La incondicional, pero de inicio en la letra fue una muñeca inflable como se lo contó el manager del autor, Joaquín Barona. Y ya en el videoclip, la mujer real fue Carolina Menéndez. Y tampoco guarda resentimiento con la producción de la bioserie de Micky por qué él no aparece como productor del video.

“La verdad la sabe Micky y yo, y si los escritores de la bioserie decidieron no darle la importancia al director del video, no pasa nada porque es ficción”.

POR LUIS REY, ÉL CONOCE A MICKY

Pedro Torres confió que Luis Rey lo buscó para hacerle inicialmente un videoclip a Micky, “A Luis Miguel yo lo conozco por su padre, cuando él tiene 16 años Luis Rey me buscó por mi trabajo de comerciales. Me pidió realizar el video de la canción Yo que no vivo sin ti.

“Luis, siempre fue muy respetuoso muy, amable, tuvimos muy buena relación luego nos vimos muchas veces. Sólo tengo buenos recuerdos de Luisito.

Y si era villano, no, era un padre sevillano, dominante, gitano. Yo nunca vi ningún maltrato. Me han contado porque ustedes saben investigué mucho, si era un padre ciertamente abusivo con cierto grado de violencia. En mi experiencia siempre fue un manager duro, rígido y un padre y amigo de Luis Miguel”.

Se le cuestionó a Pedro sobre si tiene resentimiento de no haber producido la bioserie no autorizada de Micky, “De cualquier manera eventualmente se harán muchas series de Luis Miguel. Yo creo que es muy rico como personaje, vendrán 5, 6 o 7 historias, todo el mundo tiene un punto de vista diferente. La mía honestamente y de mis escritores se estaba preparando, muy profunda, muy densa, investigábamos los orígenes de mamá Basteri, los orígenes de Luisito Rey, porque sale de Cadiz a los 7 años de edad por una situación que lo hizo un niño violento. Luis Rey, tiene una infancia no resuelta y difícil abordábamos el tema sicológico para poder entender a Luis Miguel y la relación con él”.

MARCELA BASTERI, SIGUE LA INCÓGNITA SOBRE SU PARADERO

Impensable que realmente se diga cuál es el paradero de la señora Marcela Basteri, hay cuatro historias sobre que se fue con un novio italiano, que desapareció, que está en un nosocomio y otra que tiene una reunión con Luisito Rey entra a su recámara y después de ese encuentro, ya no se sabe de ella.

“Lo que sí me consta es que a principios de los 90 Micky desplegó todo un equipo de investigación muy poderoso para buscar a su madre que le hacía falta”.

Pedro Torres, es un creador, realizador y productor de obra audiovisual son 40 años en el oficio y su primer videoclip fue para Emmanuel para el tema Solo, en 1987 en el que se describió Pedro Torres, “viviendo en un hotel luego de mi separación matrimonial. Sólo me llevé consigo mi cámara mi laptop, mi teléfono y mi creatividad. Entonces Emmanuel me personificó así en su historia de video”.