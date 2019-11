Luisito Comunica le entra al doblaje en cinta Sonic

A Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, le gustan los retos, con un libro publicado, una marca de ropa, un exitoso canal de YouTube y la producción de una pequeña serie, el poblano no deja de sorprender a sus seguidores y habla de su experiencia de prestar su voz para la película animada Sonic que llegará a los cines el 14 de febrero del 2020.

“Es bien bonito darme una embarradita de esta industria a mí me gusta involucrarme en nuevas cosas, me gusta tantear diferentes industrias, tal vez en alguna pueda ver alguna oportunidad y esto sin duda ha sido una etapa de aprendizaje cañón y tal vez como una pequeña ventana de curiosidad para en un futuro hacer algo similar”, dice en entrevista con El Sol de México.

Luis interpretará a Sonic, un personaje de Sega con habilidades sobrenaturales para correr y que en la película tendrá que enfrentarse a su enemigo Dr. Robotnik. “Es la primera vez que yo hago un doblaje para algo tan grande, el equipo en el que está involucrada la película es muy bueno, el director es súper paciente, súper talentoso, él te enseña cómo debe de ser la entonación, no ha sido tan complicado, pero ha sido algo bien diferente para mí”, comenta.

Además está seguro de que la voz que podrán escuchar quienes vayan a ver la película, será muy distinta a lo que están acostumbrados los seguidores en sus videos. “Yo he notado que cambia, no drásticamente, pero viéndolo así en pantalla yo creo que si me dijeran ese es Luisito, no me daría cuenta, tal vez diría esa voz se me hace familiar”.

Luis cuenta con más de 20 millones de seguidores en su cuenta de YouTube, más de 15 millones en Instagram y es por eso que ha sido considerado como uno de los influencers más importantes del país.

Sobre si alguna vez se imaginó que el éxito que tendría su canal lo llevaría a este tipo de proyectos, comenta: “Yo creo que sí, como que siempre lo visualizas, es bonito cuando las cosas empiezan a suceder y te empiezan a llegar las oportunidades, es bonito ver cómo se realizan”, asegura.

En los últimas semanas, Luis debutó como escritor con su libro Lugares asombrosos, que está por salir a la venta, y como actor participó en la primer película del canal de YouTube, Enchufe TV, Dedicada a mi ex y ha se estreno como productor con su serie El Greñas.

“Es como una suposición de qué pasaría si Luisito va a la cárcel y cómo cambiaria su vida, es otra manera de ver cómo me vería en otro tipo de pantallas, ya esta lista desde hace meses, pero he encontrado diversos impedimentos que tiene esta industria pero espero que pronto salga”.