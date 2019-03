Lumi Cavazos y su vida tras Como Agua para Chocolate

La fuerza que le dio haber hecho el papel de Tita en la película Como agua para chocolate, basada en el libro de Laura Esquivel y dirigida por Alfonso Arau, animó hace años a Lumi Cavazos a buscar fortuna en Estados Unidos.

La película que se estrenó en México en 1992, en la que compartió créditos con Regina Torné, Yareli Arizmendi, Marco Leonardi y Mario Iván Martínez, rompió récord de taquilla e impulsó a sus actores a nivel internacional

“Me llegó muy joven la oportunidad, me gustó y me convirtió en una estrella de la noche a la mañana, aproveché esa fuerza y me fui a Los Ángeles, donde intenté hacer mi carrera en Hollywood pero fueron años difíciles para los actores latinos, me ofrecían papeles que no llamaban mi atención y terminé por regresar a México donde encontré trabajo sin tantos problemas”.

Durante la década de los noventa la actriz participó en películas de Hollywood como Sugar Town, The Keening y Last stand at saber river, además de la comedia latina Manhattan merengue.

Pero al no poder darle la continuidad a su carrera con proyectos congruentes a sus aspiraciones, regresó al país y el público mexicano pudo disfrutar de sus actuaciones en la televisión en programas como El vuelo del águila y Tres destinos, aunque reconoce que sueña con volver a interpretar un papel como el de Tita.

“Los actores siempre soñamos con el papel que nos catapulte, en lo personal sería encontrar aquel que sea un verdadero reto ya que es convertirte en la persona que en tu vida normal no serías”, expresó.

Lumi también reveló que tiene la intención de sentirse y dejar fluir su talento como escritora, aunque todavía no trabaja en algún proyecto específico. “Sé que algún día lo haré, voy a escribir un guión para teatro o cine, pero aún no sé cómo será la historia, no tengo prisa para hacerlo, así que dejaremos que el tiempo me lleve al personaje o historia que quiero abordar”, finalizó.

La actriz reconoció que su carrera le ha brindado muchas satisfacciones, pero el papel de mamá la mantiene más ocupada por estar al pendiente de sus dos hijas. Ella está casada con Joselo, integrante de Café Tacvba.

“Sé que ya no son unas niñas pero siempre como mamá tienes que estar ahí, me preocupa mucho que me necesiten y yo no esté, mi carrera me da esa oportunidad, de escoger lo que quiero hacer cuando los tiempos se acomodan”, señaló.

Aunque el cine la catapultó a la cima, Lumi Cavazos se enfoca en el teatro ya que es parte del elenco de la nueva obra Casi transilvania que se estrenará el próximo 5 de abril en La Teatrería y en la cual el elenco manejará diversos problemas que conforman la vida de quienes se dedican a la actuación.

Cavazos señaló que el teatro la mantiene ahora ocupada pero el 2018 fue muy versátil para su carrera. “Hice varias cosas, entre ellas tres películas que espero se puedan estrenar este mismo año, la primera es Esto no es Berlín, Olimpia que conlleva algunos hechos registrados durante 1968 en México con la manifestación de estudiantes y las Olimpiadas que se llevaron a cabo en nuestro país y por último La marca del demonio", cinta en la que Lumi incursiona por primera vez en el cine de terror.

“Sí, nunca había hecho terror y fue muy gratificante, para un actor es importante siempre anotar en su currículum cosas que no había hecho uno antes, así que este rubro ya está hecho, falta ver qué más nos trae esta carrera”, expresó.

Las tres películas fueron filmadas el año pasado, así que confía en que el público las vea en los cines este mismo año, “sí, el 2018 para mí fue muy activo aunque hubo más oportunidad de hacer cine, esperemos que este año el teatro y algunos proyectos que estoy contemplando para televisión me mantengan ocupada”, expresó.

Sobre la obra, dijo que se trata de una serie de enredos que llevan a varios actores a manifestar las diferentes personalidades del ser humano. “Hay conflictos, envidias y también algo de humor, los invito para que las vean porque siempre habrá un personaje con el cual cada uno del público se va a identificar, son las diversas facetas que como seres humanos presentamos todos los días-“, señaló.