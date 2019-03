Lupillo Rivera trabaja para ganar

Aunque lleva más de 20 años de carrera musical y como él mismo asegura “a éstas alturas ya pocas cosas me sorprenden”, sí reconoció que en México hay mucho talento y que el estar en la silla como coach de La Voz, México se le ha complicado, ya que muchos de los que audicionan lo convencen.

“Es sorprendente ver cuánto talento, ríos y ríos de buenas voces desfilan para tener un lugar en La Voz, México, al principio yo quería voltear en todas, pero empecé a ser más exigente y créanme que muchas veces me aguanto porque me digo, que el que viene va a ser mejor y no me he equivocado”, aseguró en entrevista telefónica.

En referencia a cómo se ha sentido al competir con Belinda, Yahir y Ricardo Montaner para convencer a los concursantes de que formen parte de su equipo, expresó, “ya me di cuenta que es cuestión de maña, el que hable más bonito se gana al concursante, aunque muchos ya traen en su mente como objetivo a alguien especial y ese ni con las estrellas en la mano lo convences”, señaló.

Dijo también que la convivencia que se da entre los ocupantes de las cuatro sillas rojas es muy buena. “Sí, detrás de cámaras también nos llevamos a todo dar, yo me siento bendecido de ser parte de este equipo porque todos ellos conocen mucho de música, no se diga el maestro Montaner, ni las locuras de Yahir, pero Belinda me ha demostrado ser una buena cantante además de bella, es muy talentosa y vaya que sí sabe de música”, señaló.

Ante ello, y ya próximos a estar los equipos completos, Rivera dijo que pondrá todo su entusiasmo y experiencia para ganar el primer lugar. “A eso vinimos, yo al menos eso dije, que no vengo sólo a calentar el lugar, sino a ganarme el concurso, me quiero regresar con el primer lugar a mi casa, pero todavía falta mucho para eso, así que no se pierdan las audiciones que están muy buenas”, finalizó.