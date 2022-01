Lupita Nyong’o pone acción a su vida con su papel en la cinta Agente 355

Para Lupita Nyong’o la figura femenina ha sido clave en su vida. Primero está su madre, a quien veía como una persona elegante, organizada y ordenada; y luego tiene a su tía, una actriz que viajaba en moto, usando pantalones y chaqueta de cuero. Estas dos personalidades opuestas le ayudaron a crecer, como persona y como artista.

"Mi tía Amondi era mi modelo a seguir porque era una actriz y una mujer muy dura. Escuchaba todo tipo de música, decía lo que pensaba y no parecía importarle lo que los demás pensaran de ella".

"Era lo contrario de mi madre en muchos aspectos. Y yo admiraba a mi madre porque era elegante, siempre estaba bien arreglada, era extremadamente organizada y muy ordenada, y eso era increíble. Tenía estas dos energías polarizantes y opuestas en mi vida y las admiraba a ambas".

Inspirada en estas dos figuras, la actriz nacida en México por casualidad, se suma a la cinta Agente 355, en la cual se celebra la unidad femenina. En el filme de Simon Kinberg (Dark Phoenix), experimenta un nuevo reto, al interpretar a Khadijah Adiyeme, una especialista en tecnología que se integra a un equipo conformado por cinco mujeres, que busca recuperar una peligrosa arma secreta que cayó en manos de unos mercenarios.

Ésta es la primera vez en su carrera que le toca dar vida a un personaje así, por lo que dedicó muchas horas a estudiar, para conocer su lenguaje y saber cómo desempeñar su labor. "Fue difícil. A veces quería tirarme de los pelos, sólo porque la jerga era tan extraña para mí. Quiero decir que apenas puedo conectar mi altavoz bluetooth y mucho menos decirte qué significa bluetooth", comentó en una entrevista cedida por la producción.

"Así que fue muy difícil llevar esa jerga a un lugar donde me sintiera segura y tuviera una conexión emocional con ella. Trabajé muy duro y tuve que trabajar dos o tres veces más para memorizar mis líneas, porque no significaban nada para mí. Y luego tenía hojas de trucos para recordar lo que significaban las siglas. Sin duda, hoy no sería capaz de aprobar un examen si me lo pidieran. Me entraba por un oído y me salía por el otro", agregó la actriz.

Con este proyecto Nyong’o busca cosechar otro éxito en su carrera, iniciada en 2013 con la cinta 12 años de esclavitud, por la que ganó el premio Oscar, además de haber sido nominada a un Globo de Oro y un BAFTA.

En 2015 se sumó al universo de Star Wars dando voz a Maz Kanata, y al año siguiente participó en El libro de la selva dando vida a Raksha. En 2018 se integró al MCU con el personaje de Nakia, en la película Black Panther, y a esta le siguieron otros éxitos como Us y Black is King.

Dada la variedad de personajes con los que se ha encontrado en sus casi diez años de trayectoria, Lupita ha podido tomar distintas cosas de cada uno de ellos, las cuales la han ayudado a crecer como artista. Khadijah en particular, la ayudó a sentirse más cómoda haciendo escenas de acción, e incluso a superar uno de sus temores.

"En un momento dado, mi personaje tenía que saltar de un piso a otro de un edificio y yo tengo un miedo atroz a las alturas. Así que me pusieron un arnés y tuve que aprender a enfrentarme a mi miedo y a saltar. Eso me puso los pelos de punta. Definitivamente tuve que ensayar mucho para ello y las primeras veces grité todo el camino hacia abajo. Era totalmente seguro, pero mi mente no lo sabía, así que fue muy duro".

Agente 355 cuenta también con las actuaciones de Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing, Sebastian Stan y Édgar Ramírez. Se estrena hoy en salas de cine de todo el país, es apta para adolescentes y adultos.