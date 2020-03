Luz Blanchet cambia la vida de su público en Mientras no Estabas

En Mientras no estabas, de Discovery Home And Health, la conductora Luz Blanchet combina sus dos pasiones: la conducción y el diseño de interiores. Basado en el exitoso formato estadounidense WhileYou Were Out, en este nuevo proyecto, Blanchet lidera a un grupo de personas para remodelar de manera sorpresiva las casas de aquellos que necesitan renovar los rincones de su hogar, teniendo así la principal misión de cambiar la vida de las personas. Sobre este proyecto que se transmite los miércoles a las 10 de la noche, la conductora dijo:

“En Mientras no estabas, la producción se encarga de elegir las casas que necesitan remodelación, nos juntamos con gente cercana a los dueños del lugar a remodelar y durante dos días se les lleva a una zona diferente para que tengamos oportunidad de cambiar los espacios. Yo solía ver la versión americana y pensaba que todo era súper falso, pero no, es fascinante estar viviendo la forma en que las personas se sorprenden, la emoción es increíble”.

Este programa llega a la vida de la presentadora, ya que más allá de su talento y experiencia, ha evolucionado de manera favorable para adaptarse a las nuevas exigencias de consumo de contenido a través de las plataformas digitales:

“Afortunadamente yo amo la tecnología no sabes de qué manera, tengo un canal de YouTube en el que entre otras cosas, doy consejos para entrarle a todo este universo, inclusive yo edito los videos que voy a subir a las plataformas, combino apps, subo música, la verdad es que estoy muy metida en las redes sociales”, aseguró.

Sin embargo saber de tecnología y redes sociales no es suficiente para hacerte de una buena reputación digital, la ex conductora de Con sello de mujer, también le apuesta a las habilidades en la conducción:

“Sí, es cierto, hay mucho talento que está surgiendo de las redes y en el internet, muchas figuras televisivas que no están demostrando tener la competitividad necesaria, se están quedando atrás. Ya no se trata solo de tener una carita linda, justamente con toda esta competencia que hay de verdadero contenido digital, el nuevo reto es demostrar que tienes algo que aportar”, expuso.

Según Luz Blanchet, Otro factor importante para sobrevivir en esta era de influencers, views y likes, es el de tener la capacidad de adaptación a los estrepitosos cambios que esta nueva industria exige:

“He tenido que ser camaleónica, siempre tienes que estar saliendo de tu zona de confort, el chiste es nunca dejarte de mover para no caerte, tengo que confesarte que mi primera carrera es la arquitectura con un diplomado en arquitectura de interiores, y caí en la conducción por casualidad y afortunadamente nunca he dejado de estar ahí”, afirmó.

Para finalizar la entrevista, Luz Blanchet invitó a los adultos que aún están alejados de la modernidad de las redes sociales, a que se unan a esta nueva forma de comunicarse, informarse y expresar ideas:

“No le tengan miedo, la verdad es que te terminas enamorando de la tecnología, es una herramienta como cualquiera, la van a terminar disfrutando. El chiste es que se sumerjan, porque además van a tener más platica con sus chavos”, concluyó.