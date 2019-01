Luz María Zetina, ante el reto de hacer teatro

Hace 20 años que Luz María Zetina pisó por primera vez un escenario teatral. Lo hizo con una producción de Fela Fábregas y dirigida por Rafael Perrín: “Yo tenía un personaje chiquitito; bueno dicen que no hay personajes pequeños”, recuerda la actriz sobre su participación en Cómo defraudar al gobierno en el Centro Teatral Manolo Fábregas a finales del siglo pasado.



Desde entonces no había tenido oportunidad de volver a las tablas, por lo que protagonizar Los vecinos de arriba, junto con Odin Duperyrón, Andrea Noli y Christian Ramos, significa para ella su debut oficial en este rubro. “Es muy diferente estar en el escenario de principio a fin. Se podría decir que es la primera experiencia de que esta actriz que llevo adentro se esté desempolvando para probar la magia del teatro”.

Los vecinos de arriba es una comedia que presenta a un matrimonio recién casado (Noly y Ramos) con otro que lleva un largo tiempo junto (Zetina y Dupeyrón), y que a través de una reunión, este último se da cuenta de la infelicidad que vive.

“Esta obra aunque te ríes mucho también tiene una carga de dolor en los personajes, pues muchas veces nos desdibujamos para superar las expectativas de nuestra pareja y eso llega a causar mucha frustración a la larga. Me parece que es lo que esta comedia representa. Y quienes vayan a ver la obra se cuestionarán en qué momento están”, explica la actriz que en televisión tuvo participaciones en series como Diseñador ambos sexos y S.O.S., Sexo y otros secretos.

Desempolvar esta parte actoral ha maravillado a Luz María Zetina de tal forma que ahora se confiesa una enamorada del teatro: “Ahora entiendo lo que muchos amigos actores me dicen sobre cómo el teatro te atrapa, cómo tiene esta magia especial. Mi temor es que me está gustando demasiado y estoy entrando por una puerta muy privilegiada. Es una movida de tapete fuerte”, dice.

Luego de este proyecto, Zetina no sabe si continuará con la actuación, pues admite que su prioridad es su familia. Sin embargo, no descarta la posibilidad, pues Morris Gilbert, productor de Los vecinos de arriba, ya se ha acercado a ella con otras propuestas. “El otro día me dijo ‘Oye Luzma, ¿qué planes tienes? Porque te quiero presentar tres obras”. Y yo, bueno, me sentí volada, la más feliz”, bromea.

El estreno oficial de esta obra será hoy el Auditorio Nacional, como parte del Odinofilia Teatro Fest en la que Odin Dupeyrón presentará también los montajes Veintidós Veintidós y Lucas. Para Zetina, la oportunidad de actuar en el Coloso de Reforma con esta obra es una oportunidad importante, aunque confiesa que es un recinto que ya conoce bastante bien.

“He pisado este escenario conduciendo eventos nacionales e internacionales, con un auditorio lleno y tal. No me achica el tema de la gente, esa parte no la he dejado de practicar. Pero es un nervio y una adrenalina diferente el contar la historia de este personaje y prestarle tus emociones y sentir que la gente está conectada con lo que está ahí”, explica.

Los vecinos de arriba, escrita por Cesc Gay y adaptada y dirigida por el mismo Dupeyrón, continuará con una gira por la República Mexicana.