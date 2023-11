Macaulay Culkin de nuevo a la acción: recrea icónicas escenas de Mi pobre angelito para Google

Ya huele a navidad, los suéteres comienzan a desempolvarse del clóset y en familia se reviven las películas icónicas de la época y sin duda una de ellas es Mi Pobre Angelito.

Macaulay Culkin fue el actor que interpretó a Kevin McCallister en esta cinta que tuvo mucho éxito en los años 90 y que hoy en día sigue siendo la favorita de muchos, y reapareció al volver a interpretar un escena de la cinta para Google.

Gossip Paris Hilton revela que fue madre por segunda vez

“Estás solo en casa”

En el comercial de Google puede verse a Macaulay Culkin interpretando algunas de las escenas más representativas, primero donde se da cuenta que está solo en casa, aunque ahora es una tablet quién le avisa, luego recrea la escena donde se pone la loción para después brincar en la cama como cuando era pequeño; sin embargo, como una parodia de la adultez, un dolor de espalda le impide seguir.

Luego sigue la escena donde se da un banquete en solitario aunque ahora, siempre acompañada de una Alexa y una aspiradora automática, comienza a dar órdenes y aparece de repente un basquetbolista y se prenden la chimenea así como las velas.

Macaulay Culkin returns 30 years later as Kevin McCallister from 'Home Alone' in Google ad pic.twitter.com/pefi7q7B0g — Historic Vids (@historyinmemes) November 16, 2023

Al final le pide a Google que active la “Operación cielo” para que parezca que hay una fiesta al interior de la casa y de repente muchas cosas comienzan a moverse solas simulando un baile.

En los comentarios muchos se mostraron sorprendidos por el comercial, “ Que comercial tan brillante. Recupera recuerdos de la infancia de la película original”, “Sí! Agarrarse la espalda después de saltar sobre la cama también es muy identificable”o “Deberías ver la versión con Joe Pesci viendo este anuncio. Increíble”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Pese los polémicos escándalos que rodearon la juventud del actor, en la actualidad Macaulay Culkin sigue trabajando en el mundo del espectáculo, es director de un sitio web estadounidense de humor y participa en programas como American Horror Story. Así también, vive con su pareja, la actriz Brenda Song, con quien tuvo su primer bebé.