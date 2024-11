Quién es Machine Gun Kelly, el polémico padre del hijo de Megan Fox

Megan Fox anunció que está esperando un hijo con el polémico rapero Machine Gun Kelly, fruto de la relación que sostienen desde 2020, aunque en marzo de este año habían anunciado su separación.

Este es el primer hijo que anuncia públicamente la pareja, aunque Megan Fox ya había padecido un aborto espontáneo, por lo que en la publicación de Instagram en la que la actriz informó del embarazo, le dio la "bienvenida de vuelta" al bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

El padre del nuevo hijo de Megan Fox no ha estado exento de las polémicas, e incluso su compromiso se vio envuelta por una debido a que Machine Gun Kelly le entregó un anillo toit et moi con dos piedras, que en caso de quitárselo le causaría dolor debido a que tiene espinas que la lastimarían al salir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por the Blonde Don (@machinegunkelly)

OMG! Megan Fox revela que tuvo un aborto espontáneo en libro de poemas: tengo que decir adiós

¿Quién es Machine Gun Kelly?

Richard Colson Panadero, conocido en el mundo de la música como Machine Gun Kelly, o MGK por sus siglas, es un rapero, cantante, compositor y actor estadounidense que nació en Houston, Texas. Actualmente tiene 34 años.

Su carrera musical inició en 2007 cuando lanzó algunos mixtapes, los cuales atrajeron la atención del polémico rapero Puff Daddy, quien lo firmó con su sello discográfico Interscope Records en 2011.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mgk (@machinegunkelly)

Un año después, Machine Gun Kelly lanzó su álbum debut Lace Up, el cual se posicionó en el puesto número cuatro de la popular lista musical Billboard 200 de Estados Unidos.

Te puede interesar: Megan Fox lleva extraño anillo de compromiso: Machine Gun revela su rareza

Su carrera escaló poco a poco hasta que en 2017 lanzó el sencillo Bad Things con Camila Cabello, canción que explotó la carrera de ambos, gracias a que se posicionó en el puesto número cuatro de Billboard Hot 100.

A la par de su carrera musical, en 2014 incursionó en el mundo de la actuación con un protagónico en Beyond the lights. Y continuó con participaciones en Bird box, Big time adolescence e incluso interpretó a Tommy Lee en la película biográfica Motley Crue the dirt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cleveland Guardians (@cleguardians)

Justamente su faceta actoral lo llevó a entablar una relación con Megan Fox, debido a que entablaron una buena química mientras filmaban Midnight in the switchgrass en 2020 y dos años después decidieron comprometerse.

¿Cuáles son las polémicas de Machine Gun Kelly?

Además de su faceta musical y actoral, Machine Gun Kelly es conocido en el mundo del Internet gracias a diversas polémicas que ha protagonizado el rapero.

Una de las polémicas más recordadas de Machine Gun Kelly fue cuando utilizó su entonces cuenta de Twitter para asegurar que la hija de Eminem es "sexy", pese a que ella apenas tenía 15 años y él 21.

Tweet en el que Machine Gun Kelly llamó "sexy" a la hija de Eminem. Foto: Captura de pantalla de X: @machinegunkelly.

Otro hecho que lo posicionó en la mira de las redes sociales fue cuando en pleno show decidió quebrarse una copa de vidrio en la frente.

NOW WHY WOULD HE DO THIS?!?!?? 🤔👀 Machine Gun Kelly shared aftermath of him breaking glass on his forehead 😳 pic.twitter.com/DVHIaRrOAz — Power 106 (@Power106LA) June 29, 2022

Sumado a ello, el rapero también se volvió tendencia en redes sociales tras asegurar que las sanguijuelas eran sus "mejores amigas".

Machine Gun Kelly leeches video goes viral pic.twitter.com/tFae83tGrl — TheRecentTimes (@Recent_Times) December 17, 2022

También, en 2021 protagonizó una discusión con el peleador irlandés Conor McGregor, debido a que durante los MTV VMAs 2021 lo llamó "rapero vainilla" y aseguró que Megan Fox era "demasiada mujer para un niño como Kelly".

¡Machine Gun Kelly y Conor McGregor protagonizan el escándalo de la noche de los MTV #VMAs! 😱

Al parecer Conor le dijo a Machine que era un rapero de “vainilla” cosa que él tomo como un insulto. Además Conor agregó diciendo que “Megan era DEMASIADA mujer para un niño como Kelly” pic.twitter.com/X8CCJHbRAZ — JoséChaine (@ChaineJose) September 13, 2021

Finalmente, su relación no solo se volvió polémica por el anillo de compromiso con espinas, sino también porque Megan Fox declaró, en una entrevista para Glamour UK, que ambos bebían su sangre "solo con fines rituales".

Vamos a derramar unas gotas de sangre y cada uno la bebe. Él es mucho más descuidado, frenético y caótico, está dispuesto a cortarse el pecho con cristales rotos en plan de: toma mi alma. Megan Fox.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante