Mackenzie Crook estrena un doble rol

Para todos los amantes de las historias de fantasía, hoy se estrena la segunda temporada de la serie Britannia, que narra un viaje al año 43 D.C., en la época de invasiones romanas a Gran Bretaña, habitada por los Celtas.

En esta segunda parte participan David Morrisey, Kelly Reilly y MackenzieCrook, quien en la temporada pasada interpretó a Veran quien se dice fue el segundo hombre en haber pisado la Tierra y que es seguido por las tribus de Britannia.

Ahora, se aventuró a darle a vida dos personajes “Interpreto a Veran en la primera temporada y ahora también a su hermano gemelo Harka. Fue un gran desafío. Me preguntaron si quería hacerlo y la reacción inicial fue 'sí, absolutamente, quiero hacerlo'", mencionó en una entrevista cedida para El Sol de México.

El actor ya ha participado en series épicas como Game of thrones, franquicias como Piratas del Caribe, series de comedia como The office, se siente orgulloso de formar parte de este proyecto. “Este papel es diferente para mí. Normalmente interpreto el más pequeño o peculiar, papeles de comedia. La profundidad en estos personajes es diferente, no tienen grandes ambiciones actorales, pero cuando las cosas se ven como esto, sé que es algo que no voy a dejar pasar. Soy realmente afortunado de haber podido representar gran cantidad y variedad de roles y espero que eso continúe”.

Además considera que los conflictos que plantea la serie, se pueden asociar con algunos acontecimientos de la actualidad, pero cree que más bien se debe a que es una serie de carácter atemporal.

“Hay paralelos en aquel entonces y el ahora, con los diversos conflictos que están teniendo lugar, pero se podría decir eso sobre cualquier punto de la historia. Si estuviéramos en los setenta, estaríamos diciendo que esto es muy relevante para lo que está pasando ahora. No creo que haya sido intencional el trazar estos paralelos, sólo creo que son temas universales que siempre están ahí. El entretenimiento es lo primero y lo principal”, afirma.

La segunda temporada de Britannia se transmitirá por Fox Premium a partir de hoy a las 21:00 hrs.

Esta segunda temporada también está protagonizada por Steve Pemberton como el emperador Claudio, Samantha Colley como Andra y Thom Rhys Harries como Mallin