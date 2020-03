Madame Récamier celebrará en el Vive Latino 10 años de carrera musical

La música corre por sus venas. Gina Récamier, mejor conocida como Madame Récamier, es cantante y compositora; toca la guitarra, el piano, produce, graba y hasta colaboró con Aleks Syntek.

Todas estas habilidades la han forjado como un nuevo talento dentro de la industria de la música, específicamente en el pop y ahora celebrará una década de carrera en el segundo día (15 de marzo) del Vive Latino. Cabe recordar que hace nueve años, tuvo la oportunidad de cantar en este festival y posteriormente las puertas se le abrieron, haciendo apariciones especiales con La Gusana Ciega y Los Estrambóticos.

“Estoy muy emocionada, no todos los días se toca en un lugar así, definitivamente es una meta muy grande que tenemos los artistas independientes, porque regularmente tocamos en sitios más pequeños, pero estar en un Vive, es algo importante”, compartió la artista a El Sol de México.

Récamier tiene un estilo popero que combina con el dream o el vintage y la mayoría de sus canciones las interpreta acompañada de instrumentos, pero, en la 21 edición del festival iberoamericano de cultura musical, lo hará de otra manera. “Voy a tocar en punto de las 15:00hrs, en el escenario Telcel, donde decidí ofrecer un show muy íntimo, quiero estar cerca de la gente y disfrutar, por eso no tocaré con instrumentos”, explicó.

Durante 40 minutos, la joven deleitará a sus seguidores con un amplio repertorio de sus éxitos como Enamórate de Mí, Será la Luna, Quiero, Sábanas, Pam Pam Pam, Ordinary Boy, entre otras.

Recordó que, cuando tocó la primera vez en el Vive Latino, “iba con miedito, pero cuando me di cuenta de que el público y el equipo del festival están siempre de tu parte, me relajé; creo que entre más fresco llegues al escenario, transmites ese chip al público y juntos la pasamos bien”.

Para la edición del 2020, el festival reunirá a lo mejor de la música rock, ska, norteña, entre otros géneros con artistas como Guns N’ Roses, The Cardigans, Los Tucanes de Tijuana, The Rasmus, 31 minutos, Bersuit Vergarabat y Salón Victoria, ante esta diversidad, la cantante opinó, “son experimentos y me parece interesante que se convoque a todo tipo de músicos, porque de eso se trata, de compartir culturas”, concluyó.