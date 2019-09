Madame Récamier seducirá a su público en el Lunario

En su presentación, Madame Récamier ofrecerá un espectáculo que vaya “in crescendo” en el que disfrutará a su banda, jugará con sus canciones y demostrará que su oficio en la música es por pasión “y no por la fama”.

En entrevista en las instalaciones de El Sol de México , Gina Récamier, su verdadero nombre, quien actualmente promueve su disco No olvidar en el que hace nuevas versiones de temas de la historia reciente del rock mexicano, habla de lo que ofrecerá en el recinto aledaño al coloso de Reforma.

“Habrá espacio para jugar y disfrutar con la banda, será algo muy intimo con la gente que me sigue, con mi familia, con quien se ha subido conmigo al barco”.

La cantante agrega que en esta década de trayectoria artística ha aprendido a desenvolverse más en el escenario y a palpar que su música ha tocado a sus escuchas “la gente que ha estado conmigo, me escribe y me dicen gracias porque tu canción me ayudó y eso para mí es muy especial”.

No obstante, no todo ha sido fácil en la carrera de la artista, acepta: “Han sido de altas y bajas, ha habido épocas de silencio, de que no hay mucho movimiento y no es nada más en mi carrera, sino en la música en México, donde he sido parte de todos estos cambios en el país y aquí sigo”, expresó.

Al preguntarle a Madame Récamier cuál considera que sería su sello distintivo en la música, sin pensarlo mucho responde: “nunca me había atrevido a aceptar que creo en mí y siento que tengo algo que vale", y dijo que su concierto de hoy será una selección de los temas de su propia autoría y de otros artistas que incluye en su nueva entrega. La cantante mexicana comenzó sus carrera a los 14 años.