Madonna arranca gira con homenaje a Michael Jackson y recuerdo de Freddy Mercury

Luego de ser hospitalizada por problemas de salud, Madonna por fin regresó a los escenarios y arrancó su gira en la que celebra más de 40 años en la industria musical. La Arena 02 de Londres fue la sede en la que la reina del pop presentó su primer show de ‘The Celebration Tour’.

En su show tuvo varias sorpresas para sus fans al montar un espectáculo en el que invitó a participar a Bob The Drag Queen e interpretar canciones que no había cantado en vivo hace más de 20 años como Justify My Love.

Sin embargo, ante el público que no paraba de corear sus canciones también hubo algunos momentos de nostalgia con un homenaje al “rey del pop” Michael Jackson y al recordar a famosos y amigos que fallecieron de VIH-Sida, como el legendario Freddy Mercury, fundador de la banda británica Queen.

Homenaje a Michael Jackson

Una de las sorpresas que dio a sus fans fue el homenaje que rindió a Michael Jackson, pues combinó la canción Billy Jean con uno de sus éxitos más conocidos que es Like a Virgin. Mientras la primera sonaba la canción Michael Jackson, dos sombras bailaban detrás de una pantalla iluminada, una de ellas con un sombrero tal como los que usaba el dueño de Neverland.

Este homenaje es especial, pues Madonna le guarda cierto cariño al músico con quien sostuvo una corta relación en los años 90-

Recuerda a sus famosos y amigos que fallecieron de VIH-Sida

Por otra parte, al interpretar la canción Live to tell, recordó a sus amigos y famosos que fallecieron de VIH-Sida, entre ellos Freddie Mercury, famoso por ser el vocalista de la banda británica Queen.

Mientras volaba por el escenario en una estructura metálica, detrás de la cantante se proyectaron imágenes de hombres y mujeres que eran amigos, conocidos y famosos que murieron a causa del VIH. Una de estas figuras es la de Mercury, quien dejó este mundo el 24 de noviembre de 1991.