Madonna debuta en el reguetón y decepciona a sus fans

Con comentarios encontrados, Madonna estrenó ayer su nuevo sencillo, Medellín, se trata de una colaboración con el reguetonero colombiano Maluma, tema que significa el primer corte de su nuevo material de estudio Madame X, que saldrá a la venta el 14 de junio.

A pesar de la expectativa que generó días antes con la publicación de algunos videos explicando el concepto de Madame X, los comentarios de los fans sobre el resultado de la dupla entre la Reina del Pop con el colombiano no fueron del todo positivos.

En redes sociales se leyeron comentarios como: “Es momento para el segundo... Pretendamos que esto nunca pasó”; “Me siento incómodo cuando Maluma comienza a cantar”; “Oh Dios. Estoy tan decepcionado. Madonna, ¿dónde estás? Sabemos que puedes hacerlo mejor que esto”.

Hubo también algunos que defendieron este nuevo trabajo: “Sigues golpeando, cambiando, reinventando. Felicidades. Me encuentro bailando en la silla. No tuve que escucharla mil veces para que me gustara”, se lee.

Con casi cinco minutos de duración, Madonna cuenta en Medellín un sueño en el que se da oportunidad de ser alguien que nunca ha sido, cuyo ritmo parte de la entrada “1, 2, 2, 1, cha cha chá…” con una base de beats al estilo reggaetón. En este tema la cantante mezcla letras en inglés y español con la frase: “Ven conmigo, let’s take a chance”.

A través de su cuenta de Instagram, Maluma publicó un video en donde se le ve escuchando esta nueva canción. “Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto.. no saben mi felicidad y lo que representa esto para mi VIDA!”, escribió el colombiano.

Para promocionar este sencillo, Madonna presentará el próximo miércoles a las 15 horas el show de 30 minutos MTV Presents: Madonna live & exclusive: Medellín video world premiere y tendrá una conversación sin filtros con 200 fans en Londres para hablar sobre su nuevo material.

En suma a este estreno, Madonna también reveló las dos portadas de su nuevo disco para la edición estándar y deluxe, además del tracklist en el que destacan los duetos con Quavo para la canción Future y con Swae Lee en el tema Crave. Así como una segunda colaboración con Maluma llamada Bitch I’m loca y una más con la brasileña Anitta en el tema Faz Gostozo.

Madame X será el álbum número 14 en la carrera de Madonna y el primero que lanza luego de presentar Rebel heart hace cuatro años, el primero en no alcanzar el número uno en Billboard desde 1998 y que se estima vendió un millón de copias en el mundo. Según la cantante, este nuevo disco será un compilado de las vivencias que ha tenido desde que se mudó a Portugal.