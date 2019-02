Mahershala Ali, el rival a vencer en el Oscar a Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali es uno de los favoritos para llevarse elOscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en "Green Book" (Unaamistad sin fronteras).

Ali se perfila como el ganador en la categoría que ya ganó en 2016 por su participación en "Moonlight", cinta que se llevó el premio a Mejor Película después de un polémico error de los presentadores al anunciar el ganador.

Es conocido por sus papel como Cornell"Cottonmouth" Stokes, antagonista de la primera temporada de laexitosa serie de Netflix "Luke Cage" en 2016 e interpretara Remy Danton, el secretario de prensa de Frank Underwood, en House ofCards.

La lista la completan Adam Driver que interpreta al agente Chuck en “BlacKkKlansman” es conocido por ser el nuevo villano deStar Wars, Kylo Ren.

Sam Elliott, el veterano actor interpreta a Bobby el hermano mayor de Jackson Main en "A star is Born", es reconocido por su interpretación de cowboys y rancheros, papeles que le caen como anillo al dedo debido a su apariencia y su tonada.

Su carrera comenzó en 1968 en la televisión, donde apareció en varios episodios de la serie Felony Squad. Algunos añosdespués, participó de 13 capítulos de Mission: Imposible.

En cine, sus labores más destacadas lo incluyen en films como Lifeguard, Conagher y Buffalo Girls.

Richard E. Grant nació el 5 de mayo de 1957 en Mbabane, la capital de Suazilandia, una nación al sur de África, que no tiene salida al mar.

Se hizo famoso por el film Withnail & I. Está nominado por su labor en "Can You Ever Forgive Me?"

En televisión, lo hemos visto en series de la talla de Doctor Who, Downtown Abbey y, como Adam Driver, Girls.

La lista la completa Sam Rockwell , nominado por su labor en el film Vice.

Ya ganó un Oscar por su trabajo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Es conocido por sus participaciones en Confessions of a Dangerous Mind, The Green Mile, Frost/Nixon y hasta Iron Man 2.

Celebridades Te contamos el revuelo entre Ana de la Reguera y Yalitza Aparicio Celebridades ¡México en los Oscar! Conoce al guerrerense que triunfaría con Spider Man