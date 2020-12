Majo Cornejo levanta el vuelo en la música

Con la libertad como inspiración en medio de la pandemia y con el claro mensaje de, "hay que ser fuertes frente a la adversidad y seguir mirando hacia adelante", la cantante Majo Cornejo logra crear su nueva propuesta musical.

Preparando el vuelo, es la canción que lanza en el género world music con toques mexicanos, que aborda a través de la inspiración de la autora venezolana Mariela toda una filosofía de vida.

"Estoy muy nerviosa por el recibimiento a esta nueva canción, espero que les agrade, pues me llevó más de tres meses grabarlo con el acompañamiento de cuatro músicos en el violín, dos chelos, dos violas, más batería, bajo, marimba y coros. Fue maratónico y difícil pero se logró y estamos muy contentos", dijo Cornejo a El Sol de México.

A sus 26 años, de los cuales los últimos 20 se ha dedicado a trabajar en las artes escénicas, es poseedora de una gran voz y personalidad. Lleva dos meses siendo una de las seis vocalistas de la Sonora Dinamita de Lucho Argain.

"Estoy muy a gusto de ser parte de la agrupación, Daniela Argain es mi amiga y cuando participe en La Voz de TV Azteca, me invitó y aquí estoy. Apenas regresamos de Guatemala y volvemos la otra semana, también iremos a Nicaragua.

'Me parece súper loco que la Sonora no ha dejado de trabajar. A mí me gusta la cumbia, me divierto mucho. El grupo tiene 60 años de existencia y todos me han recibido muy bien".

La artista mexicana que por cinco años protagonizó el espectáculo musical Luzia en el Cirque du Soleil, confirma que de este espectáculo tras haberse declarado en quiebra, "ya se anunció la compra y reestructuración con nuevo dueño, lo cual para nosotros nos trae una gran esperanza que cuando acabe el contagio, ya se reanuden las funciones por todo el mundo, esto es un rayito de sol, en medio de la tormenta".