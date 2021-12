Majo Peres y Esteban Provenzano compartirán escenario por primera vez en The Prom

Tras 11 semanas en temporada, The Prom, el musical, contará con nuevos protagonistas: Majo Pérez como Angie y Esteban Provenzano como Trent, alternando con Marien Caballero y Guana, quienes han sido los estelares desde el estreno en el Centro Cultural Teatro 2.

La noche del pasado viernes dieron su primera función, en el marco del homenaje al primer actor Gerardo González, que cumplió 41 años en el teatro.

Previo a la función, Majo y Esteban expresaron a El Sol de México su sentir ante la gran oportunidad de estar al frente de The prom en esta época navideña.

“Estamos emocionados de ser alternantes de los protagonistas y más en esta época que se están reactivando los teatros y dar este mensaje tan poderoso, abanderando la inclusión que creemos que es momento que todo el mundo lo escuche", señaló Majo Pérez.

"Es una obra para todas las edades, para que entendamos la aceptación, ya no tanto la tolerancia, de todos los colores y sabores que somos. El mensaje es de amor universal”.

Ambos ensayaron durante tres meses para el ensamble y ahora consiguen llegar a los titulares. "Aunque las cosas se tarden más, cuando se logran, se saborea como la miel", agregó Esteban.

“Agradezco lo hecho por Guana y Mao Salas, porque ambos son grandes actores, sé que me dejan grandes zapatos qué llenar. Aunque son grandes compañeros porque me dieron varios tips en los ensayos. Trent se asemeja a mí en la vida real, porque yo también soy profesor y sé lo que vive él y es muy emocionante para mí y me toca al corazón”.

Para Majo Pérez encontrarse en el cuadro de protagonistas es un gran reto. "El Diego del Río atinadamente me llevó por lo mejor de Angie. Es increíble ponerme estas pruebas para interpretar a una mujer que se conoce, que tiene una buena corporalidad y fuerza en el baile. Yo, Majo, siempre he estado en una inseguridad en cuestión de baile y el hacerlo casi perfecto en el musical, es una prueba superada”.

Al intervenir en la plática Esteban habló sobre su caso: “Este es el papel de mi vida. Vengo trabajando desde que soy chico y es ahora que veo ese cambio profesional, de estar en el ensamble, a que se me confíe un protagonista, es como una continuación o un nuevo comienzo en mi vida laboral".

Majo indicó qué al encarnar a Angie, “brindo un homenaje a estas actrices y actores que siempre están en el ensamble y coro de las obras, siempre estamos subidas en el barco, esperando cuándo es nuestro momento".