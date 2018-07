Mala Rodríguez estrena su nuevo sencillo "Gitanas"

Mala Rodríguez estrena hoy su nuevo sencillo Gitanas, tema que es parte del nuevo disco de la artista andaluza, quien en entrevista telefónica, confirmó que vendrá a México en octubre próximo como parte de su gira mundial para presentar este tema con el cual, nuevamente vuelve a alzar la voz a favor de los derechos de la mujer.



Gitanas formará parte de su nuevo álbum ¿Quién me protege?, el sucesor de Brujas que salió a la venta hace cinco años y asegura que si tardó en lanzar un nuevo disco se debió a que la recopilación de las nuevas canciones le llevó su tiempo, “pero no he dejado de trabajar, he logrado colaboraciones con Ibery, grabamos el tema Me voy y también concreté con Juan Magán Usted, además grabé Caprichosa con Beatriz Luengo.



Estos duetos abren la puerta para que Mala pueda tener la oportunidad de hacer algo similar con artistas mexicanas, “claro que sí, sería fabuloso, a la mente me llega Julieta Venegas, Alejandra Guzmán o Gloria Trevi, ellas son tres mujeres luchadoras por los derechos femeninos, me encantan”, afirmó.



Sobre su tema, refirió que es un homenaje a esas mujeres gitanas que recorren toda Europa acompañadas de sus hijos, “ellas para mí fueron las primeras liberadoras, feministas de corazón que demostraron que pueden ser mamás, amas de casa y trabajadoras, pues hicieron valer sus derechos, aunque muchas no las tienes,”, externó.



También fijó su dura postura en contra del machismo y la discriminación, pues en España aún abunda mucha de esta conducta social, “aquí te violan y no pasa nada, el agresor sale de la cárcel y tú te quedas con temor y trauma toda tu vida, pues no sabes si te volverá a pasar”, señaló.



La cantante aseguró que el marchar por las calles y hacer música es un camino duro para lograr resultados, pero mantiene la fe para que pronto las leyes sean más severas contra los abusadores, “no sólo les pasa a las mujeres, los niños también son muy vulnerables a estos abusos y no se hace gran cosa al respecto”.



Sobre su visita a México, Rodríguez espera tener un tiempo para charlar con algunas de las artistas que mencionó anteriormente y buscar en un futuro hacer una canción juntas, “sería fabuloso, yo adoro a cada una de ellas, son las voces fuertes de México”, finalizó.