Mala Rodríguez lanza Aguante, un llamado a las mujeres a no soportar todo

Su labor artística comenzó años atrás en una escena musical de poca presencia de femenina en el rap en español. Mala Rodríguez abrió puertas a otras mujeres en el mundo gracias a letras transgresoras que celebran la femineidad.

“Por mucho tiempo sentía que no encajaba, cuando había galas yo era un poco como bicho raro, ‘¿Esta que es, rapera, pero canta, pero ¿qué cosas dice?’”, recuerda Mala en entrevista para El Sol de México.

La española, como muchas otras mujeres, se hizo su propio espacio en la industria, “tarde o temprano la gente me va aceptando como soy. Hoy en día hay tantas mujeres contando sus historias, me emociona porque era lo que tenía que pasar para que hubiera un equilibrio, no podíamos estar siempre escuchando las historias en boca de hombres, teníamos que escuchar qué sienten las mujeres de su puño y letra y me fascina”, asegura.

Mamá de tres hijos, la rapera asegura que toda su inspiración se debe a la influencia de su madre. “Siempre la he visto trabajar, buscarse la vida, me he inspirado en ella, porque es una mujer tan fuerte”.

De esa fortaleza habla su último sencillo Aguante, un llamado a las mujeres a no soportar todo, “parece que tenemos interiorizado que es normal, las mujeres hemos aguantado siempre mucho más de lo que nos toca porque se nos ha dicho que tenemos que hacer todo por amor y no es bueno sufrir, nosotras tenemos que permitirnos el placer también”, concluye quien escribió la letra después de tener la melodía y a partir de improvisaciones.