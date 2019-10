Maléfica regresa como Dueña del Mal

Hace 60 años que la historia animada de La bella durmiente llegó a las pantallas del mundo. La trama de una joven llamada Aurora, que a punto de cumplir sus 16 años se enamora y cae en desgracia por culpa de una bruja llamada Maléfica, cambió drásticamente cuando la antagonista de la historia estrenó su propia película en 2014, con Angelina Jolie como protagonista.

Maléfica mostró en su primera entrega una historia donde explica su origen, las razones que la llevaron a convertirse en una villana y la relación que tenía con la princesa Aurora más allá del cuento de hadas que conoció el público en la versión animada de 1959.

“Espero que este mensaje ayude a entender mejor el lado profundo de la gente. Que no se asuman cosas. Siempre estamos asumiendo cosas. A veces, la gente que parece demasiado dura, demasiado malvada, está sufriendo mucho y, en el fondo, no es tan mala", explicó Angelina Jolie, en una entrevista con la agencia Efe.

La cinta original, que recaudó más de 758 millones de dólares –más del cuádruple del presupuesto que gastó–, estrena mañana una segunda entrega: Maléfica: Maestra del mal después de cinco años. Esta segunda parte se ubica tras los hechos de primera cinta, en un momento donde el corazón frío de esta villana se ha suavizado por el amor que ahora tiene a su hija Aurora.

“Estos dos personajes, Maléfica y Aurora, han sido enemigos durante mucho tiempo, y ahora los hemos convertido en madre e hija. Hemos querido esperar cinco años para la secuela, para encontrar una historia que quisiéramos contar, más relacionada con el mundo en el que vivimos ahora", dijo Elle Fanning durante una entrevista a Efe.

Sin embargo, no todos los finales felices duran para siempre. Joachim Rønning director de cintas como Bandidas y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, ha tomado el control de esta secuela para darle un giro más oscuro en comparación de la primera cinta.

Con Angelina Jolie como productora, Maléfica: Maestra del mal enfrenta a esta mujer con la decisión de Aurora de contraer matrimonio con el príncipe Phillip (Harris Dickinson) a pesar de no estar de acuerdo con la situación.

La historia no se limita sólo a esta situación, sino también a la relación entre Maléfica con la reina Ingrith (Michelle Pfeiffer), madre del príncipe Phillip, poniendo al frente a tres mujeres protagonistas que se debaten en temas contemporáneos como son la maternidad, la familia o incluso las diferencias propias de las personas.

"Nos dicen que si no somos lo mismo, no somos familia. Si no eres como ella (Aurora), entonces no eres su madre (Maléfica). Y eso ciertamente me caló hondo (...). En la mitad de la cinta todos están enfocados en sus diferencias (...). Y luego hay un esfuerzo real de decir: 'No debería ser así, así no se debería vivir, la diversidad nos hace más fuertes (...) y tenemos que unirnos", explicó Angelina Jolie en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Maléfica: Maestra del mal estrena en cines de todo el mundo este viernes, siete meses antes de la fecha que Disney había previsto. La cinta cuenta con las actuaciones adicionales de Harris Dickinson, Sam Riley y Chiwetel Ejiofor.