¿De qué trata la nueva cinta de terror de Netflix?

Posesiones, rituales satánicos, espantos y hasta tripofobia. Todo eso ofrece "Maleficio", la nueva película de Netflix, que es considerada en redes como una de las más aterradoras de la plataforma.

El largometraje, que fue dirigido por Kevin Ko (conocido por "Sólo con invitación, de 2009), está narrado a manera de falso documental. Tras su estreno en marzo en Taiwán (su país de origen), se convirtió en la más taquillera del año en dicha nación, recaudando alrededor de 6 millones de dólares taiwanenses (4 millones de pesos) en su primer fin de semana.

Se divide en distintos capítulos, a lo largo de los cuales conocemos la historia de "Li Ronan" (Tsai Hsuan-yen), una mujer que luego de emprender un proyecto para desmentir la existencia de fantasmas, termina por adquirir una terrible maldición.

Durante años, ve con tristeza como esta afecta a todos quienes la rodean. El problema se acrecienta cuando su hija "Dodo" (Huang Sin-ting) se ve afectada, por lo que emprende una cruzada para salvar su vida.

En una entrevista otorgada a un portal estadounidense, el realizador precisó que si bien en su experiencia previa en el género, aprendió cómo espantar al espectador, pero con este nuevo proyecto quiso ir más allá.

“La columna vertebral debe ser sobre la naturaleza humana. Últimamente, la audiencia debe querer a los personajes. Con respecto a la religión, especialmente los tabúes son bastante oscuros, tienen cierto grado de miedo", declaró.

"Me gustan las historias de terror, y aún así no me atrevo mucho a abordar este tema. Quería magnificar este sentimiento con" Maleficio"".

La cinta ya se encuentra disponible en Netflix, es apta para adultos.