Maná volvió al Auditorio Nacional con sold out: Fher cantó a pesar de estar enfermo

Para Fher Olvera, vocalista de Maná, nada es impedimento para ofrecer un buen show y lo dejó claro en su regreso con la banda al Auditorio Nacional, al cantar durante casi dos horas tras haber sufrido una reciente afección en la garganta.

“Tenía un buen sin lastimarme las cuerdas (vocales), el ir y venir, más temperaturas y eso”, explicó el cantante a las nueve mil 600 personas que disfrutaron del concierto que forma parte de la gira "México lindo y querido".

“Quiero agradecer a la banda que me está ayudando a cantar. Ayer me tuvieron que meter dos pinchazos, pero así es esto del rock and roll”, agregó entre risas.

Casi 10 mil personas se dieron cita en el primer concierto de Maná. Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

Maná -conformada por Fher, Juan Diego Calleros, Álex González y Sergio Vallín- interpretó sus éxitos “Mariposa traicionera”, “Te lloré un río”, “Labios compartidos”, “Eres mi religión”, “El muelle de San Blas” y “Rayando el sol”, tema con el que finalizaron el show.

El cantante se apoyaba en el público en ocasiones e incluso platicó, entre risas, que el doctor le sugirió no tomar alcohol, pero al estar en un concierto no podía evitar tomar unos tragos de cerveza para abrir un poco su garganta.

Fher Olvera fue arropado por sus compañeros y el público tras sentirse enfermo. Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

Recuerda su caída del escenario

En un momento del show, donde las luces del recinto se apagaron por completo, Fher Olvera solicitó iluminar un poco el escenario, ya que no quería sufrir algún tipo de accidente.

A raíz de ello, recordó el bochornoso momento que vivió cuando se cayó del escenario durante un concierto, debido a que un integrante de su staff no colocó correctamente las cintas blancas de señalización y perdió la noción del espacio.

“Estábamos en República Dominicana, les juro que no había chupado", narró. “Medía más de dos metros la madre esa y me caí de lomazo, pero me levanté como si nada. Un poco sofocado, no digo que no, pero le seguí, de hecho esa noche hasta de fiesta nos fuimos”.

Fher dio un gran show a pesar de estar enfermo y se envolvió en la bandera de México para mostrar su amor por el país. Foto: Lulú Urdapilleta / Cortesía Ocesa

En este primer show contaron con la participación de un fan llamado Rudolph, quien ganó un concurso para tocar la guitarra en el tema “Me vale”.

El concierto de Maná entró a su recta final con Fher envuelto en la bandera de México mientras interpretaba “Clavado en un bar”, donde reconoció la grandeza de los mexicanos.

Un momento curioso se dio cuando una fan le lanzó un brasiere a Fher.

Maná se presentará nuevamente los días 11 y 13 de octubre en el Auditorio Nacional, a las 21:00 y 19:00 horas, respectivamente.

Foto: Lulú Urdapilleta / Cortesía Ocesa