Maniac, la nueva producción de Netflix, una historia de humor negro y ciencia ficción

Después de estar dos veces nominado al Oscar, primero por Moneyball y luego por El lobo de Wall Street, Johanh Hill regresa a la televisión en uno de los proyectos más complejos de su carrera: Maniac, serie de Netflix que estrenará el día de mañana.



Este trabajo toma algunos elementos de la serie noruega del mismo nombre, solo que adaptada y dirigida por Cary Joji Fukunaga, director de la primera cinta distribuida por Netflix, Beast of no nation, y la cual coprotagoniza con la ganadora del Oscar, Emma Stone.



Lejos de la comedia que lo popularizó, Jonah Hill entra a un misterioso y dramático universo en donde un grupo de extraños con diversos problemas mentales llegan a un laboratorio llamado Neberdeen, donde se introducen en un experimento médico. Solo basta tomar unas pastillas, capaces de curar cualquier enfermedad, para observar los efectos.



“Owen tiene depresión y esquizofrenia. Es llevado a Neberdeen porque viene de una familia adinerada a la que no respeta y en la que sus hermanos sólo buscan un pedazo de la riqueza. Se trata de este mundo futuro donde hay extrañas oportunidades de ganar dinero, y una de ellas parece ser la mejor para él”, comenta el actor sobre su personaje, cuyos problemas vienen de un pasado complejo.



Los efectos de ese tratamiento varían, y en el caso de Owen y Annie (Stone), el resultado provoca una desestabilización en la que ninguno de los dos está seguro de que lo que viven sea cierto o algo creado por sus mentes. “Él la sigue observando durante su vida en anuncios y en diferentes lugares, porque su enfermedad no le permite saber si está imaginando o es real. Uno de sus problemas es precisamente su realidad y el lograr descifrarla”.



Parte de este efecto provoca que las mentes de ambos personajes queden vinculados, y comiencen a encontrarse constantemente en diferentes épocas y momentos. “Cuando ella aparece resulta un impacto para él. Porque ambos toman los medicamentos y comienzan a aparecer juntos en estos delirios, todo está interconectado y cuenta una historia de la realidad, pero a través de cosas muy diferentes”, explica



Para el actor, participar en esta serie fue una oportunidad que difícilmente pudo rechazar, pues fue la misma Emma Stone, con quien ya había trabajado en 2007 en la cinta Superbad, quien lo invitó. “Yo estaba en casa cuando Emma llamó y me dijo que estaba con Cary. Ambos vinieron y ella dijo ‘Los tres vamos a hacer este programa juntos’, y a mí me pareció genial. Tengo un gran respeto al trabajo de Cary y he sido amigo de Emma por 11 años. Para mí era pasar tiempo con alguien en quien pudiera confiar para hacer algo de calidad”.



Maniac contará con 10 episodios en su primera temporada, cada uno de ellos con duraciones que varían de los 20 a los 40 minutos. El elenco también incluye actores como Billy Magnussen (La gran apuesta), Sonoya Mizuno (ExMachina) y Justin Theroux (La chica del tren) como el Dr. Mantlelray.