Manuel Carrazco, cantante español, busca abrirse paso en México

"Yo no hago eso", dice Manuel Carrasco muy tajante cuando se le cuestiona sobre los cantantes que cambian de género musical por cuestión de modas. "Cuando veo a compañeros haciéndolo me parece que se equivocan y lo digo así con esa rotundidad porque quizás me va mejor que nunca haciendo lo que hago", comenta el español que se encuentra en el país promocionando su último material discográfico titulado La Cruz del mapa.

Considerado el álbum más vendido en su país y la gira más exitosa, Carrasco ha probado el éxito y eso lo ha mantenido firme en su carrera como cantautor. "Uno tiene que hacer lo que de verdad le nace y lo que de verdad eres, ponerte hacer algo que no eres, la gente no se lo cree".

Carrasco aprovecha cada pregunta para reflexionar, considera que estamos en una época en la que la música carece de contenido y su forma de hacerle frente es "justo así, con las canciones con contenido, mucho más pensadas, tiene que haber alguien que haga lo contrario, quizás la tengamos más difícil en otros aspectos, pero la verdad tiene un camino", expresa.

El cantante se confiesa "un romántico", es por eso que a pesar de las nuevas reglas de la industria musical se arriesgo a lanzar un disco con 14 canciones, "me decían con diez ya va sobrado y yo: no no 14".

Hecho en el estudio de Abbey Road, La Cruz del mapa "es un disco grabado a la antigua usanza, está todo tocado, ¿qué mejor que este sitio para hacer un disco que había tardado más de un año en componer?, desde pequeño lo tenia en la cabeza y ahora que se podía y que teníamos presupuesto dije vamos para allá y disfruté tanto, todo es importante para que el disco este bien parido", asegura.

Las intenciones de Carrasco en México son claras, tiene programadas tres fechas en el país entre ellas el 20 de febrero en el Teatro Metropólitan, "espero poder escribir un nuevo capítulo en este país".