Marcela Basteri, la madre que todo México busca

Interpretar a Marcela, la madre de Luis Miguel, fue un honor y una gran responsabilidad para Anna Favella, quien desde el primer momento entendió la importancia y el peso que significaba encarnar a la mujer más importante en la vida del cantante. A pesar de todo el misterio que gira en torno a ella, la actriz dice que la intención de su trabajo en la serie de Netflix fue rescatar la relación íntima entre ellos, más allá de los rumores sobre su paradero.



“Mucha gente siempre habló de ella, de su desaparición, de la relación de Luis Miguel con su mamá y porqué para él era muy importante esta mujer. Todo lo que pude hacer fue poner mi alma, mi corazón para contarlo como un ser humano; más como una relación entre una mamá y un hijo que como la mamá de una estrella. Lo más importante para mí era contar la relación cotidiana, de familia”, comenta la actriz que durante 13 capítulos actuó como Marcela.

Definir a una mujer como ella no le es sencillo: “Marcela fue una mujer de gran humanidad, coraje, aunque su marido no la dejaba trabajar, no la dejaba tomar decisiones”, responde de inmediato. Sin embargo, la actriz pide entender la difícil relación que tuvo con Luis Rey al pensar el duro pasado que vivió desde joven.

“Ella sufrió mucho como mujer en su vida antes de conocer a Luis Rey: a los dos años la dejaron en un orfanato porque su mamá murió y no conoció a su papá hasta los 11. Entonces cuando conoció a Luis Rey ella era como una adolescente, estaba en Argentina y no tenía una verdadera familia. Era como agarrarse con toda su fuerza, con toda su alma a una persona con la cual podría construir una familia, una nueva vida”, define.

“Ella puso toda su esperanza en este hombre y cuando nacieron sus hijos era como intentar salvar lo más que podía y al mismo tiempo ser víctima de una mentalidad machista. Era intentar proteger a su hijo de la carrera y del trabajo excesivo, pero también, darle todo el amor del mundo”, añade.

Favella no duda al hablar sobre los abusos que Marcela vivió por parte de Luis Rey y dice que esto era algo que desde un inicio estaba pensado en el guión. Pero fue mientras interpretaba el personaje que cayó en cuenta de lo difícil que resultó para la madre de El Sol vivir esa realidad. “Al final de la filmación uní todos los pedazos del rompecabezas y vi a una mujer que sufrió mucho, que vivió una depresión postparto, el dolor de no ver más a un hijo, que además era su Sol, amén de toda esta soledad que había en la casa”.

Sobre la conclusión de Luis Miguel. La serie, que llegará esta noche a Netflix, Anna Favella sólo adelanta que será muy significativa para los espectadores. “Es un gran episodio. El capítulo que todo el mundo espera. A ver qué pasará, también tengo ganas de verlo. Soy muy feliz con esta serie porque cada capítulo está muy bien hecho y muy bien cuidado. Podría decir que es la serie del año”.