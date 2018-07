Marcia Clark estrena una serie documental de casos criminales más polémicos en EU

Aquellos que siguieron el juicio de O.J. Simpson en 1995 recordarán a la abogada Marcia Clark, la fiscal principal de este caso que además de enfrentar la presión de ser parte de uno de los casos más publicitados en la televisión estadounidense también sufrió el escarnio público por su forma de vestir o su corte de cabello.



Esto más que afectarle la convirtió en un icono feminista a inicios del nuevo siglo. Para muestra está la serie de Fox The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, donde la actriz Sarah Paulson la interpretó y hasta ganó un Globo de Oro. La historia trató de alguna manera de reivindicarla y hacer énfasis en la manera que se le trató durante todo el juicio.

A casi 25 años de aquel juicio, Marcia Clark se ha vuelto una figura de suma importancia sobre todo como escritora. Su libro sobre el caso O.J. Simpson, Without a doubt,se convirtió en best seller #1 del ranking del New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post. Y ahora se prepara para estrenar su primera serie documental.



Marcia Clark investiga se compone de siete episodios de dos horas de duración. En cada uno de ellos, la abogada examina diferentes casos de alto impacto en Estados Unidos y que no han sido resueltos o sus veredictos se envolvieron en la polémica, tal y como el famoso expediente al que la abogada se enfrentó en 1995.



En cada uno de los capítulos Marcia Clark revisa las investigaciones o analiza los hechos desde diferentes ángulos dentro de las primeras 48 horas después de que se cometió el crimen.



Las investigaciones incluyen casos como el de Casey Anthony, la madre de Caylee Anthony, una niña de dos años que fue encontrada asesinada en un bosque. En este episodio, Marcia indaga si la culpable es precisamente la mamáo sólo intenta encubrir a alguien más.



Marcia Clark también explora casos del entretenimiento como el asesinato de Bonnie Lee Bakley, la esposa del actor Robert Blake, quien fue uno de los principales sospechosos del crimen. Así como la misteriosa muerte del DJ Jam Master Jay, donde la abogada buscará saber si el responsable del delito fue alguien cercano a él.



“Esta serie tiene como misión descubrir cuál es la verdad, iluminarla y esperar que se tenga más conocimiento, así como también se logre justicia, sobre lo que realmente sucedió”, dijo Marcia en una entrevista que ofreció a A&E, la cadena que a partir de este martes transmitirá los episodios en punto de las 20 horas.